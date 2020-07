Κόσμος

ΗΠΑ: 6χρονος έγινε… “ασπίδα” για την μικρή αδερφή του

Ο μικρός ήρωας έσωσε την 4χρονη από τα δόντια γερμανικού τσοπανόσκυλου...

Συγκλονίζει η ιστορία ενός 6χρονου αγοριού από το Γουαϊόμινγκ, το οποίο δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει το σώμα του ως ασπίδα για να προστατεύσει την μικρή του αδερφή από επίθεση σκύλου.

Ειδικότερα, στις 9 Ιουλίου, ο μικρός Μπρίτζερ Γουόκερ αποφάσισε να δράσει όταν ένα γερμανικό τσοπανόσκυλο ενός έτους, έτρεξε προς την 4χρονη αδερφή του. Τότε το αγόρι μπήκε μπροστά της, στην προσπάθειά του να την προστατεύσει, με αποτέλεσμα να δεχθεί αυτός την επίθεση από τον σκύλο.

Την ιστορία δημοσίευσε η θεία του, Νίκι Γουόκερ η οποία άρχισε να ποστάρει φωτογραφίες του μικρού και της αδερφής του για να δημιουργήσει κύμα συμπαράστασης προς τον ανιψιό της. Η επίθεση του σκύλου ήταν τόσο σφοδρή που ο μικρός χρειάστηκε 90 ράμματα στο μάγουλο.

«Δυστυχώς, αντί ο σκύλος να φύγει, πήδηξε και τραυμάτισε τον Μπρίτζερ στο μάγουλό του», έγραψε η θεία του σε ανάρτησή της στο Instagram και πρόσθεσε: «Ο ανιψιός μου είναι ένας ήρωας που έσωσε την αδερφή του από μια επίθεση σκύλου και μπήκε μπροστά προκειμένου να μην την τραυματίσει». Μάλιστα, σημείωσε πως όταν ο 6χρονος ερωτήθηκε γιατί το έκανε αυτό, απάντησε: «Εάν κάποιος επρόκειτο να πεθάνει, σκέφτηκα πως θα έπρεπε να ήμουν εγώ αυτός».

Όταν γνωστοποιήθηκε πως ο Μπρίτζερ είναι φαν των «Avengers», η γνωστή ηθοποιός Αν Χαθαγουεϊ σχολίασε κάτω από φωτογραφία -στην οποία απεικονίζονταν τα δύο παιδιά- στο Instagram: «Δεν είμαι μία «Avenger», αλλά μπορώ να αναγνωρίσω έναν υπερήρωα όταν τον δω. Μπορώ μόνο να ελπίζω να είμαι τουλάχιστον κατά το ήμισυ τόσο τολμηρή στην ζωή μου, όπως είσαι εσύ Μπρίτζερ. Σου εύχομαι μια ευχάριστη ανάρρωση. @Μαρκ Ράφαλο μήπως χρειάζεσαι έναν συμπαίκτη;».

Aνταποκρίθηκε και ο πρωταγωνιστής του Captain America, Κρις Έβανς, στέλνοντας όχι μόνο το μήνυμά του στον μικρό Μπρίτζερ αλλά και την ασπίδα του Captain America ως δώρο.