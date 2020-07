Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: νέο παγκόσμιο ρεκόρ κρουσμάτων

Σε έξαρση η πανδημία σε πολλές χώρες του πλανήτη, Που παρατηρείται η μεγαλύτερη αύξηση στον αριθμό των ασθενών.

Ημερήσια αύξηση ρεκόρ κατέγραψαν τα κρούσματα του νέου κορονοϊού σε όλον τον κόσμο μέσα σε 24 ώρες, καθώς ανήλθαν σε 237.743, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Τη μεγαλύτερη αύξηση είχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βραζιλία, η Ινδία και η Νότια Αφρική, σύμφωνα με την καθημερινή ενημέρωση του ΠΟΥ. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 230.370 κρούσματα μέσα σε μία ημέρα, στις 12 Ιουλίου.

Οι θάνατοι κυμαίνονται σταθερά κάτω από 5.000 ημερησίως.

Με βάση την καταμέτρηση του πρακτορείου Reuters, ο αριθμός των κρουσμάτων πλησιάζει τα 14 εκατομμύρια. Περισσότεροι από 590.00 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την πανδημία μέσα σε διάστημα επτά μηνών.