Υγεία - Περιβάλλον

Σούπερ μάρκετ: υποχρεωτική η μάσκα για πελάτες και υπαλλήλους

Σε άμεση εφαρμογή το νέο καθεστώς, με στόχο την αποτροπή εξάπλωσης του κορονοϊού

Υποχρεωτική καθίσταται από το πρωί του Σαββάτου, κατόπιν σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης, η χρήση μη ιατρικής μάσκας στα σούπερ μάρκετ, τόσο για εργαζομένους όσο και για καταναλωτές.

Την προαναγγελία έκανε σε ανάρτηση του, το βράδυ της Παρασκευής, μέσω Twitter, ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Καταναλωτή, Παναγιώτης Σταμπουλίδης.

«Εφαρμόζοντας την απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του COVID-19, εκδίδεται ΚΥΑ με την οποία καθίσταται από αύριο, υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας στα σούπερ μάρκετ από τους εργαζομένους & καταναλωτές», έγραψε ο κ. Σταμπουλίδης.