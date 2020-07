Κόσμος

Κορονοϊός - ΗΠΑ: “έσπασαν τα κοντέρ” τα νέα κρούσματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για τρίτη συνεχόμενη μέρα έσπασε το αρνητικό ρεκόρ μέσα σε 24 ώρες.

Για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, χθες Παρασκευή, καταρρίφθηκε στις ΗΠΑ το θλιβερό ρεκόρ των κρουσμάτων μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, με πάνω από 77.638 να επιβεβαιώνονται, σύμφωνα με την καταμέτρηση του πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς.

Με βάση τα δεδομένα της σχολής αυτής ιατρικής που εδρεύει στη Βαλτιμόρη, ως χθες Παρασκευή στις 20:30 τοπική ώρα (03:30 σήμερα Σάββατο ώρα Ελλάδας) είχαν διαγνωστεί σχεδόν 3,64 εκατομμύρια κρούσματα μόλυνσης από τον κορονοϊό από την έναρξη της πανδημίας.

Τις προηγούμενες 24 ώρες υπέκυψαν στην COVID-19 άλλοι 927 ασθενείς, με τους νεκρούς από την πανδημία του κορονοϊού στις ΗΠΑ να φθάνει έτσι τους 139.128.

Οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν επί αρκετές εβδομάδες ένα ξέσπασμα λοιμώξεων στο νότιο και δυτικό τμήμα της χώρας.

Στην Καλιφόρνια, αξιωματούχοι υγείας της Κομητείας του Λος Άντζελες ανέφεραν την Πέμπτη περισσότερες από 4.500 νέες λοιμώξεις σε 24 ώρες, αριθμός ρεκόρ.

Στο Τέξας και την Αριζόνα, δύο πολιτείες όπου αυξάνονται καθημερινά οι θάνατοι από τον κορονοϊό, οι τοπικές αρχές ζήτησαν να τους σταλούν φορτηγά ψυγεία ώστε να αυξηθεί η χωρητικότητα των νεκροτομείων.

Σε μια συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, που θα μεταδοθεί την Κυριακή, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σε ερώτηση αν εξετάζει να επιβάλει μια εθνική εντολή για την υποχρεωτική χρήση μάσκας για την καταπολέμηση εξάπλωσης του ιού, απάντησε: "Όχι, θέλω οι άνθρωποι να έχουν μια κάποια ελευθερία και δεν πιστεύω σε αυτό".