Κόσμος

Επίθεση με μαχαίρι στο Λονδίνο

Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν, σε μια περιοχή γεμάτη με κέντρα διασκέδασης.

(εικόνα αρχείου)

Δύο άνθρωποι μαχαιρώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής στο Σίτι του Λονδίνου και τραυματίστηκαν, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους, ανακοίνωσε η αστυνομία.

"Δεν σχετίζεται με τρομοκρατία", δήλωσε ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας του Σίτι του Λονδίνου.

Το "μεμονωμένο" περιστατικό συνέβη στο Μπροουντγκέιτ Σάιρκλ, μια εμπορική περιοχή με μαγαζιά διασκέδασης στην οικονομική ζώνη της βρετανικής πρωτεύουσας.

Ασθενοφόρα βρίσκονται στο σημείο και το κοινό ενημερώθηκε να αποφεύγει την περιοχή, ανέφερε η Αστυνομία.