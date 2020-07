Παράξενα

Δύο αγελάδες δώρο σε… κάθε μετανοημένο ληστή!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με κάθε τρόπο προσπαθούν οι Αρχές μιας αφρικανικής χώρας να περιορίσουν τις φονικές επιθέσεις από συμμορίες.

Οι Αρχές της Πολιτείας Ζαμφάρα, στη βορειοδυτική Νιγηρία, υποσχέθηκαν σήμερα ότι θα δώσουν δύο αγελάδες για κάθε όπλο που θα τους παραδοθεί, μια προσφορά που έχει ως στόχο να μπει τέλος στις φονικές επιθέσεις από συμμορίες.

Ο κυβερνήτης Μπέλο Ματαουάλε είπε ότι «για κάθε τουφέκι που θα παραδίδει ο μετανοημένος ληστής, θα παίρνει ως αποζημίωση δύο αγελάδες».

Εδώ και πολλά χρόνια, οι απομονωμένες κοινότητες της περιοχής αυτής μπαίνουν στο στόχαστρο φονικών επιδρομών από ενόπλους που κυκλοφορούν με μηχανάκια και κλέβουν ζώα ή απάγουν ανθρώπους. Σύμφωνα με τον Ματαουάλε, η προσφορά των αρχών έχει ως στόχο να πείσει τα μέλη των συμμοριών, τους «ληστές», όπως τους αποκαλούν οι ντόπιοι, να αφοπλιστούν. Ενδέχεται παράλληλα να δοθεί και οικονομική αποζημίωση για να «αγοραστούν» τα όπλα από την Πολιτεία.

Μέχρι σήμερα οι αρχές οργάνωναν επιχειρήσεις του στρατού και ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για να σταματήσουν τη δράση των συμμοριών, αλλά μάταια.

Προς το παρόν, τίποτα δεν δείχνει ότι αυτή η νέα στρατηγική θα πείσει τους «ληστές» (κυρίως κτηνοτρόφους Φουλάνι) να σταματήσουν τις επικερδείς δραστηριότητές τους, δηλαδή την κλοπή ζώων και τις απαγωγές για λύτρα.

Από το 2011, σχεδόν 8.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 200.000 αναγκάστηκαν να φύγουν από τη βορειοδυτική Νιγηρία, λόγω ταραχών που οι ειδικοί αποδίδουν στον υπερπληθυσμό και την κλιματική αλλαγή. Για να σταματήσουν τις επαναλαμβανόμενες κλοπές των ζώων τους, ορισμένοι κάτοικοι σχημάτισαν ομάδες αυτοάμυνας και τώρα κατηγορούνται για εξωδικαστικές εκτελέσεις.