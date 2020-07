Κόσμος

Πέθανε ο Τζον Λιούις

Έφυγε ο Αμερικανός βουλευτής, Τζον Λιούις πρωτοπόρος του κινήματος πολιτικών δικαιωμάτων.

Ο Αμερικανός βουλευτής Τζον Λιούις, πρωτοπόρος του κινήματος πολιτικών δικαιωμάτων και επί σειρά ετών μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, απεβίωσε, δήλωσε σήμερα η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι.

Ο Λιούις, βουλευτής από την Ατλάντα που είχε ανακοινώσει τον Δεκέμβριο ότι έπασχε από καρκίνο στο πάγκρεας σε προχωρημένο στάδιο, ήταν 80 ετών.

«Ο Τζον Λιούις ήταν ένας γίγαντας του κινήματος πολιτικών δικαιωμάτων, του οποίου η καλοσύνη, η πίστη και η γενναιότητα μεταμόρφωσαν το έθνος μας -- από την αποφασιστικότητα με την οποία αντιμετώπιζε τις διακρίσεις στα εστιατόρια και στα λεωφορεία, μέχρι το θάρρος που επέδειξε ως νεαρός άνδρας απέναντι στη βία και στον θάνατο στη Γέφυρα Έντμουντ Πέτους, την ηθική ηγεσία που έφερε στο Κογκρέσο για περισσότερα από 30 χρόνια», ανέφερε σε δήλωσή της η Πελόζι.

«Στο Κογκρέσο, ο Τζον Λιούις έχαιρε θαυμασμού και ήταν αγαπητός και στις δυο πλευρές του διαδρόμου και στις δύο πλευρές του Καπιτωλίου. Για όλους μας ήταν τιμή να αποκαλούμε τον βουλευτή Λιούς συνάδελφο και είμαστε συντετριμμένοι από τον θάνατό του.»

Ο Λιούις συνέχισε να μάχεται για τα πολιτικά δικαιώματα μέχρι το τέλος της ζωής του. Είχε κάνει την τελευταία δημόσια εμφάνισή του τον Ιούλιο, καθώς μεγάλες διαδηλώσεις για φυλετική δικαιοσύνη πραγματοποιούνταν στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε όλο τον κόσμο.

Στηριζόμενος σε ένα μπαστούνι, περπάτησε δίπλα στη δήμαρχο της Ουάσινγκτον Μιούριελ Μπόουζερ σε έναν δρόμο κοντά στον Λευκό Οίκο που είχε μόλις μετονομαστεί Πλατεία Οι Ζωές των Μαύρων Μετράνε, στο δάπεδο της οποίας αναγράφεται με τεράστια κίτρινα γράμματα, ώστε να διακρίνεται από το διάστημα, το σύνθημα "Οι ζωές των μαύρων μετράνε".

Φόρο τιμής απέτισαν και άλλοι πολιτικοί.

«Ο Τζον Λιούις ήταν ένα σύμβολο που πάλευε με κάθε ικμάδα της ύπαρξής του για να προωθήσει την υπόθεση των πολιτικών δικαιωμάτων για όλους τους Αμερικανούς», έγραψε στο Twitter η γερουσιαστής Καμάλα Χάρις, η πρώτη Αφροαμερικανίδα που εκπροσωπεί την Καλιφόρνια στη Γερουσία. «Εκφράζω τα βαθιά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους φίλους, το προσωπικό του -- και όλους εκείνους των οποίων επηρέασε τη ζωή».

Η γερουσιαστής Ελίζαμπεθ Γουόρεν έγραψε στο Twitter ότι «ο Τζον Λιούις ήταν ένας πραγματικός Αμερικανός ήρωας και η ηθική πυξίδα του έθνους μας. Ας ευχηθούμε το κουράγιο και τα πιστεύω του να ζήσουν για πάντα μέσα σε όλους μας καθώς συνεχίζουμε να κάνουμε 'καλή φασαρία' για τη δικαιοσύνη και τις ίσες ευκαιρίες».

«Η συνείδησή μας, ήταν ένας τροβαδούρος αυτής της σύγχρονης εποχής, ένας άνθρωπος που έβλεπε το μίσος της αλλά πάλευε διαρκώς προς το φως», δήλωσε η Στέισι Έιμπραμς, Δημοκρατική ακτιβίστρια και ιδρύτρια της Fair Fight, μιας οργάνωσης για τα δικαιώματα ψήφου στην πολιτεία Τζόρτζια όπου είχε γεννηθεί ο Λιούις.

«Και ποτέ, ούτε μια φορά δεν δίστασε να μοιραστεί την ομορφιά. Τον αγαπούσα και θα μου λείψει.»