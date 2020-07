Οικονομία

Μιχαηλίδου: 15000 voucher για βρεφονηπιακούς σταθμούς σε δημοσίους υπαλλήλους

Πόσοι ειναι συνολικά οι δικαιούχοι που θα παραλάβοθυν voucher για παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς και ΚΔΑΠ.

Σε 15.000 ανέρχονται τα voucher που θα διατεθούν εφέτος σε εργαζόμενες μητέρες στο Δημόσιο για βρεφονηπιακούς σταθμούς, δήλωσε η υφυπουργός Εργασίας, αρμόδια για θέματα Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας σε εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού Σκάι. Παράλληλα, όπως είπε, αυξάνονται τα εισοδηματικά όρια οριζόντια για όλους.

«Ήταν μία προεκλογική δέσμευση του πρωθυπουργού, η οποία υλοποιείται» σημείωσε η κ. Μιχαηλίδου, τονίζοντας τη σημασία των βρεφονηπιακών σταθμών ως βασικού εργαλείου ανάπτυξης και καλλιέργειας των δεξιοτήτων του παιδιού, αλλά και ένταξης της γυναίκας-μητέρας στην αγορά εργασίας.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι δίνονται σε 155.000 παιδιά voucher για την ένταξή τους σε βρεφονηπιακούς, παιδικούς σταθμούς και σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης, στο πλαίσιο του προγράμματος «εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής».