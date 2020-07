Κοινωνία

Νέος Κόσμος: Παιδί έπεσε από το μπαλκόνι

Παιδί έκανε "βουτιά' από τον 3ο όροφο πολυκατοικίας. Νοσηλεύεται στο Παίδων,

Παραλίγο τραγωδία στον Νέο Κόσμο όταν ένα παιδί, ηλικίας 10 ετών, που έπεσε από μπαλκόνι 3ου ορόφου.

Το ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα, όταν το αγοράκι υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες βρέθηκε στο κενό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Το παιδί νοσηλεύεται στο Παίδων «Αγία Σοφία» και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν κινδυνεύει η ζωή του.