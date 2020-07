Κοινωνία

Νεκρός νεαρός από ηλεκτροπληξία στον Ηλεκτρικό

Τραγωδία την νύχτα σε σταθμό του ΗΣΑΠ. Τι αναφέρουν οι πρώτες εκτιμήσεις για τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Ένας 20χρονος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία στο σταθμό του ΗΣΑΠ Αττική.

Ο 20χρονος βρέθηκε νεκρός στις 4 τα ξημερώματα στις ράγες και άμεσα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο» όπου διαπιστώθηκε και τυπικά ο θάνατός του.

Ο άτυχος νεαρός, σύμφωνα με την πρώτη εικόνα, χτυπήθηκε από ρεύμα υψηλής τάσης με αποτέλεσμα να καταλήξει από ηλεκτροπληξία.

Ο 20χρονος πιθανότατα προσπαθούσε να διασχίσει τις γραμμές του Ηλεκτρικού, για να κάνει γκράφιτι.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου θα γίνουν γνωστά, μετά την διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής. Την έρευνα έχει αναλάβει το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα της περιοχής.

Η ανακοινωση της ΣΤΑΣΥ Α.Ε.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ ΑΕ, "στις 4 το πρωί του Σαββάτου 18/07/2020, ομάδα νεαρών ατόμων εισήλθε στο χώρο ελιγμών - εναπόθεσης συρμών της Γραμμής 1 στην Αττική, προκειμένου να κάνει γκράφιτι σε συρμούς. Στην προσπάθειά τους να διασχίσουν το χώρο ελιγμών, ένας εξ αυτών σκόνταψε και έπεσε στη ρευματοφόρο γραμμή. Άμεσα δόθηκε εντολή διακοπής ρεύματος, έγινε κλήση του ΕΚΑΒ και της Αστυνομίας. Στις 4:20 το νεαρό άτομο παρέλαβε το ΕΚΑΒ, προκειμένου να το μεταφέρει στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Κατά τη διάρκεια της διακομιδής του, ο νεαρός εξέπνευσε και ο θάνατός του διαπιστώθηκε στο Νοσοκομείο.

Η ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. συνέστησε ήδη Επιτροπή, η οποία σε συνεργασία με τις Εισαγγελικές Αρχές και την Αστυνομία θα διερευνήσει τις συνθήκες του περιστατικού".