Κοζάνη: βίντεο από την επίθεση με τσεκούρι στην Εφορία (ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ)

Συγκλονιστικό ντοκουμέντο από την επίθεση, που είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό υπαλλήλων. Ένας δίνει μάχη για την ζωή του.

Όλη η φρίκη της επίθεσης με τσεκούρι στην εφορία της Κοζάνης έχει καταγραφεί σε βίντεο το οποίο φέρνει στη δημοσιότητα το protothema.gr. Οι σκηνές της επίθεσης του 45χρονου που καταγράφηκαν από κάμερες ασφαλείας της ΔΟΥ δείχνουν την επίθεση με το τσεκούρι αρχικά στον άτυχο άνδρα και κατόπιν στις δύο γυναίκες, όλοι τους εργαζόμενοι στην εφορία της πόλης.

Αυτό που προκαλεί ανατριχίλα είναι η ψυχραιμία του δράστη που μπαίνει στην εφορία χωρίς το παραμικρό στην έκφρασή του να προδίδει τις προθέσεις του.

Στο βίντεο διακρίνεται καθαρά η επίθεση αρχικά στον 56χρονο Ξ.Π. Στον οποίο επέφερε τρία χτυπήματα ενώ αμέσως μετά σχεδόν τσάκισε την πρώτη από τις δύο γυναίκες που βρέθηκε μπροστά του. Η τρίτη υπάλληλος τρομοκρατημένη από τα όσα φρικτά διασδραματίζονταν μπροστά στα μάτια της, προαπαθεί απεγνωσμένα να ξεφύγει.



Ο πανικός που την είχε καταβάλλει είχε σαν αποτέλεσμα να σκοντάψει σε γραφεία και καρέκλες, να σωριαστεί στο έδαφος και ο 45χρονος δράστης την χτύπησε με το τσεκούρι στην πλάτη.

Δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει το έργο του χάρη στην αυτοθυσία του διευθυντή της ΔΟΥ Ιωάννη Ποδιώτη που βούτηξε και τον σταμάτησε ενώ στη συνέχεια δίνει πραγματική μάχη μαζί του και τον ακινητοποιεί με τη βοήθεια δύο ακόμη ανθρώπων, μιας γυναίκας και ενός άνδρα.

Πηγή: Protothema.gr