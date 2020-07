Ναντ: Φωτιά στον καθεδρικό ναό (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πυρκαγιά στο κτίσμα του 15ου αιώνα, ξύπνησε οδυνηρές μνήμες, απο την πυρκαγιά στην Παναγία των Παρισίων.

Πυροσβέστες ρίχτηκαν στην μάχη με τις φλόγες που ξέσπασαν νωρίς σήμερα το πρωί στο εσωτερικό του καθεδρικού ναού της πόλης Ναντ, στη δυτική Γαλλία, ανέφερε στο Twitter η τοπική πυροσβεστική υπηρεσία.

After standing for hundreds of years, one by one they are all burning down.



The historic Nantes Cathedral in France is on fire.pic.twitter.com/TrtFgbAuzg