Σύνοδος Κορυφής: “πυρετός επαφών” για συμβιβαστική λύση

Μέρκελ και Μακρόν βρίσκονται στο επίκεντρο της διαπραγμάτευσης για το Ταμείο Ανάκαμψης και το μείγμα των μέτρων.

Οι 27 ηγέτες των κρατών-μελών της ΕΕ επιστρέφουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων σε μια προσπάθεια να υπάρξει σύγκλιση και να καταλήξουν σε συμφωνία για το Ταμείο Ανάκαμψης και το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σύμφωνα με πηγές φαίνεται ότι θα παρουσιάσει νέα πρόταση προκειμένου να γεφυρώσει τις διαφορές.

Ο Σαρλ Μισέλ θα ξεκινήσει σήμερα συναντώντας τη Γερμανίδα καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ, το Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ, τον Ιταλό πρωθυπουργό Τζουζέπε Κόντε και την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν.

Σύμφωνα με ελληνικές κυβερνητικές πηγές, πρόκειται για μία δύσκολη διαπραγμάτευση. Η Αθήνα διεκδικεί ό,τι καλύτερο μπορεί τόσο για την Ελλάδα όσο και για την υπόλοιπη Ευρώπη όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, οι οποίες τονίζουν ότι όλοι πρέπει να κάνουν ορισμένους μικρούς συμβιβασμούς. Ωστόσο, φαίνεται ότι αυτό δεν το αντιλαμβάνονται κάποιες χώρες.

Εχθές βράδυ, οι διαβουλεύσεις σταμάτησαν μετά το δείπνο, το οποίο ολοκληρώθηκε περίπου στις 23.30 το βράδυ ώρα Βρυξελλών.