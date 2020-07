Αθλητικά

Παναθηναϊκός: ο Όγκαστ επιστρέφει στην Αθήνα

Στον δρόμο του γυρισμού είναι ο πανύψηλος άσος, καθώς φέρεται να έχει "κλειδώσει" η επανένταξη του στο "τριφύλλι"

Παίκτης του Παναθηναϊκού θα πρέπει να θεωρείται ο Ζακ Όγκαστ, καθώς ο Ελληνοαμερικανός σέντερ έφτασε σε συμφωνία για συμβόλαιο διάρκειας 1+1 έτους με το «τριφύλλι», προκειμένου να ξαναφορέσει την πράσινη φανέλα.

Έτσι, ο ύψους 2,08 μέτρων άσος, ο οποίος αγωνίστηκε την τελευταία διετία στην Τουρκία με τη Γαλατασαράι, ετοιμάζεται για την δεύτερη θητεία του στους «πράσινους», στους οποίους είχε αγωνιστεί τη σεζόν 2017-18.

Αυτό που απομένει για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή είναι ο παίκτης και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός να ανταλλάξουν συμβόλαια και στη συνέχεια η «πράσινη» εταιρεία να ανακοινώσει την απόκτησή του.

Ο Όγκαστ, ο οποίος δεν θα καλύπτει θέση ξένου στο ρόστερ του Παναθηναϊκού, καθώς διαθέτει ελληνικό διαβατήριο, είναι απόφοιτος του Νοτρ Νταμ. Έκανε το επαγγελματικό ντεμπούτο του στην Τουρκία τη σεζόν 2016-17 με την Ουσάκ Σπορτίφ, πριν ενταχθεί -για πρώτη φορά- στο δυναμικό του «τριφυλλιού».