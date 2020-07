Κοινωνία

Φωτιά σε αυτοκίνητο στην Αττική Οδό (εικόνες)

Προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας.

Πανικός επικράτησε το μεσημέρι του Σαββάτου, από φωτιά που ξέσπασε σε όχημα εν κινήσει στην Αττική Οδό, στο ύψος της Κάντζας.

Αμέσως, το όχημα οδηγήθηκε στην δεξιά πλευρά του δρόμου και αμέσως «λαμπάδιασε».

Άμεση ήταν η κινητοποίηση των πυροσβεστών, που με δύο οχήματα κατέφθασαν γρήγορα επί τόπου και έσβησαν την φωτιά.

Λόγω του περιστατικού, υπήρξε πρόβλημα για αρκετή ώρα στην κυκλοφορία των οχημάτων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Πηγή εικόνων: alphatv.gr