Κορυδαλλός: Και τι δεν βρήκαν σε νέα έρευνα στα κελιά (εικόνες)

Νέα αιφνιδιαστική έρευνα στα κελιά των κρατουμένων. Τι βρέθηκε.

Σε νέα έρευνα που πραγματοποιήθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού, την Παρασκευή το βράδυ, από σωφρονιστικούς υπαλλήλους και την Ομάδα Αντιμετώπισης Έκνομων Ενεργειών του Τμήματος Εξωτερικής Φρούρησης, εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν, ναρκωτικά, σιδηρολοστοί, αυτοσχέδια μαχαίρια, σουβλιά και κινητά τηλέφωνα.

Ειδικότερα, βρέθηκαν: Δεκαπέντε σιδηρολοστοί και ξύλινα ρόπαλα, 5 αυτοσχέδια μαχαίρια και αυτοσχέδιο κατσαβίδι, 2 σουβλιά και 6 λάμες, 5,3 γραμμ. χασίς, 2 κουτιά ψυχοφάρμακα και ποσότητα τεμαχισμένων ψυχοφαρμάκων, 16 κινητά τηλέφωνα, 21 φορτιστές και 13 handsfree, 7 USB και καλώδια, κάρτα SIM και κάρτα SMARTPAY, 11 τράπουλες, 6 ζάρια και 45 ευρώ, 3 τρυπάνια, χαρτοκόπτης και αυτοσχέδιος ξύλινος μπαλτάς, 5 πιρούνια, ψαλίδι, 2 λάμες νυχιών και νυχοκόπτης, σκληρός δίσκος, ηλεκτρονικό τσιγάρο και αυτοσχέδια μηχανή TATTOO, 15 βίδες, 6 κλειδιά και λουκέτο, 7 αυτοσχέδιοι καθρέπτες παρακολούθησης, 2 μπουκάλια με άγνωστη ουσία και διαβατήριο γεωργιανών Αρχών.

Για τα ευρήματα ενημερώθηκε άμεσα ο αρμόδιος εισαγγελέας, ενώ προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Κορυδαλλού.

Σημειώνεται, επίσης, ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ο προβλεπόμενος πειθαρχικός έλεγχος.