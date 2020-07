Αθλητικά

Σεμέδο: ποινή – “πόρτα” στην Ισπανία για 8 χρόνια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η απόφαση του ισπανικού δικαστηρίου και η εναλλακτική τιμωρία στον παίκτη.

Ο Ρούμπεν Σεμέδο δεν θα μπορέσει γι' αρκετό καιρό να μεταβεί στην Ισπανία, καθώς του επιβλήθηκε οκταετής απαγόρευση εισόδου στη χώρα για την υπόθεση του 2018.

Σύμφωνα με ΜΜΕ από την Ισπανία και την Πορτογαλία, δικαστήριο της Βαλένθια επέβαλε στον αμυντικό του Ολυμπιακού ποινή φυλάκισης πέντε χρόνων. Όμως, η συγκεκριμένη ποινή, η οποία ήταν κατά 10,5 έτη μικρότερη από αυτή που ο Σεμέδο αντιμετώπιζε πρωτόδικα, πήρε άμεσα ανασταλτικό χαρακτήρα, με τον όρο ότι ο Πορτογάλος άσος δεν θα πατήσει το... πόδι του εντός ισπανικής επικράτειας για τα επόμενα οκτώ χρόνια.

Επιπρόσθετα, ο 26χρονος τιμωρήθηκε και με πρόστιμο 46.000 ευρώ.

Τον Φεβρουάριο του 2018, όταν αγωνιζόταν στη Βιγιαρεάλ, ο Σεμέδο συνελήφθη και φυλακίστηκε για απαγωγή και επίθεση εναντίον άνδρα στο σπίτι του στη Βαλένθια.

Ο Πορτογάλος παραδέχθηκε την ενοχή του και προφανώς αυτή η κίνηση συνέβαλε σημαντικά στο να πέσει στα... μαλακά.?