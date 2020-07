Πολιτική

Πέτσας: Οριζόντια λύση στα αναδρομικά των συνταξιούχων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εξελίξεις όσον αφορά την καταβολή των αναδρομικών στους συνταξιούχους προανήγγειλε ο Στέλιος Πέτσας. Τι είπε για την Αγία Σοφία και το ενδεχόμενο ενός θερμού επεισοδίου με την Τουρκία.

Την επόμενη εβδομάδα ο πρωθυπουργός θα ανακοινώσει τον τρόπο και τον χρόνο καταβολής των αναδρομικών των συνταξιούχων δήλωσε στον ΣΚΑΙ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας.

Ο κύριος Πέτσας τόνισε ότι η κυβέρνηση σέβεται τις αποφάσεις των δικαστηρίων και μελετά το συνολικό κόστος.

Πρόσθεσε δε ότι δεν υπάρχει λόγος να κάνουν προσφυγές οι συνταξιούχοι καθώς την επόμενη εβδομάδα θα ακούσουν από τον πρωθυπουργό μια οριζόντια λύση .

Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε πως δεν επιβεβαιώνεται το ενδεχόμενο συντέλεσης μιας νέας συνόδου αναφορικά με το ζήτημα των τουρκικών προκλήσεων.

Την ίδια ώρα, σχολιάζοντας της εξελίξεις στην γείτονα, στο περιθώριο της απόφασης Ερντογάν για μετατροπή της Αγίας Σοφίας από τζαμί σε μουσείο σε τζαμί, ο κος Πέτσας τόνισε πως ο ναός είναι ένα μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς και «μνημείο με φερετζέ δεν υπάρχει».

Τέλος, απαντώντας στην ερώτηση για το εάν υπάρχει φόβος για θερμό επεισόδιο με την Τουρκία, ο κος Πέτσας υπογράμμισε πως η Ελλάδα δεν φοβάται αλλά προετοιμάζεται ώστε πάντα να είναι έτοιμη.