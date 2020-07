Κόσμος

Aυστραλία: Κλειστή επ’ αόριστον η Βουλή λόγω κορονοϊού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Η κυβέρνηση δεν μπορεί να αγνοήσει τον κίνδυνο για τους βουλευτές, τους συνεργάτες τους, τους εργαζόμενους στο κοινοβούλιο και την ευρύτερη κοινότητα», δήλωσε ο Πρωθυπουργός της χώρας.

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Σκοτ Μόρισον ανακοίνωσε σήμερα ότι αναβάλλεται για πολλές εβδομάδες η έναρξη των εργασιών του ομοσπονδιακού κοινοβουλίου, καθώς ο νέος κορονοϊός εξαπλώνεται στις δύο πολυπληθέστερες Πολιτείες της χώρας.

Ο Μόρισον ζήτησε από τον πρόεδρο του κοινοβουλίου να ματαιώσει τη σύνοδο που επρόκειτο να ξεκινήσει στις 4 Αυγούστου και θα διαρκούσε δύο εβδομάδες. Το αίτημα θεωρείται απλώς τυπική διαδικασία, δεδομένου ο πρόεδρος προέρχεται από το Φιλελεύθερο Κόμμα του πρωθυπουργού ενώ και το αντιπολιτευόμενο Εργατικό Κόμμα έχει κάνει δεκτή την πρόταση.

Η επόμενη προγραμματισμένη συνεδρίαση είναι για τις 24 Αυγούστου.

«Η κυβέρνηση δεν μπορεί να αγνοήσει τον κίνδυνο για τους βουλευτές, τους συνεργάτες τους, τους εργαζόμενους στο κοινοβούλιο και την ευρύτερη κοινότητα», ανέφερε στη γραπτή ανακοίνωσή του ο Μόρισον, επισημαίνοντας ότι ενήργησε με βάση τις συμβουλές των ειδικών γιατρών.

Η Βικτόρια ανέφερε σήμερα 217 νέες μολύνσεις, μετά τον αριθμό-ρεκόρ των 428 κρουσμάτων που καταγράφηκαν την Παρασκευή. Η γειτονική Νέα Νότια Ουαλία, η πολυπληθέστερη Πολιτεία, που επίσης αγωνίζεται να περιορίσει το νέο κύμα των μολύνσεων, κατέγραψε 15 νέα κρούσματα. Από τις 9 Ιουλίου στη Βικτόρια σχεδόν 5 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν τεθεί σε μερική καραντίνα. Ο πρωθυπουργός της Πολιτείας αυτής, ο Ντάνιελ Άντριους, προέτρεψε τους κατοίκους να μην βγαίνουν από τα σπίτια τους παρά μόνο για να πάνε στη δουλειά τους, να αθληθούν ή να ψωνίσουν είδη πρώτης ανάγκης. Θα πρέπει επίσης να φορούν μάσκα όταν κυκλοφορούν έξω.