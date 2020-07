Οικονομία

Lamda Development: ικανοποίηση για το μείγμα επενδυτών στο ομολογιακό δάνειο

Υπερκαλύφθηκε κατά 1,93 φορές το ζητούμενο ποσό. Τεράστια η συμμετοχή των μικρών επενδυτών.

Υπερκαλύφθηκε κατά 1,93 φορές η έκδοση ομολόγου της Lamda Development, με την εταιρεία να αντλεί κεφάλαια ύψους 320 εκατ. ευρώ.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση των επενδυτών που συμμετείχαν στη δημόσια προσφορά ανήλθε στα 618,3 εκατ. ευρώ. Συνολικά διατέθηκαν 320.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες της εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη.

Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 3,40%, το επιτόκιο των Ομολογιών σε 3,40%.

Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής:

223.000 Ομολογίες (69,7% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές και 97.000 Ομολογίες (30,3% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Lamda Development αναφορικά με την κάλυψη του Ομολογιακού Δανείου, ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Οδυσσέας Αθανασίου δήλωσε:

"Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, όχι μόνο για τη σημαντική υπερκάλυψη του Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύ ψους €320 εκ., αλλά ακόμα περισσότερο για το ότι επετεύχθη μία από τις μεγαλύτερες ιστορικά συμμετοχές ιδιωτών επενδυτών σε Ελληνικό Ομόλογο.

Η έκδοση αυτή έδωσε τη δυνατότητα σε χιλιάδες Έλληνες να συμμετέχουν στο έργο του Ελληνικού, το μοναδικό αυτό έργο εθνικής σημασίας, που θα παίξει καθοριστικό ρόλο για την Ελλάδα στα επόμενα χρόνια.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους επενδυτές για την εμπιστοσύνη τους στην Εταιρεία μας, που μόλις λίγους μήνες πριν εκφράστηκε και με την συμμετοχή τους στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους €650 εκατ.

Το έργο του Ελληνικού γίνεται πλέον έργο όλων των Ελλήνων".