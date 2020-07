Παράξενα

Κορονοϊός: Ντύθηκε… “αστροναύτης” για να ταξιδέψει με το αεροπλάνο (εικόνα)

Επιβάτης πτήσης στα Χανιά ταξίδεψε «ετοιμοπόλεμος» για τον κορονοϊό…

«Όλα η τίποτα» σκέφθηκε ο ταξιδιώτης της φωτογραφίας που έκανε… εντύπωση στο αεροδρόμιο Χανίων το απόγευμα της Παρασκευής.

Όπως αναφέρει το zarpanews, όσο κι αν μερικοί αρνούνται να το παραδεχθούν, τα μέτρα στην μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο είναι ελλιπή, αφού τα αεροσκάφη μετακινούνται ακόμη και γεμάτα, με τους επιβάτες να είναι στοιβαγμένοι και κολλητά ο ένας στον άλλον.

Έτσι, ο άνδρας της φωτογραφίας αποφάσισε να μην το διακινδυνεύσει και προμηθεύθηκε πλήρη εξοπλισμό, φόρεσε ολόκληρη φόρμα προστασίας και ταξίδεψε «ετοιμοπόλεμος» σε περίπτωση που κάποιο μόριο κορονοϊού βρεθεί στο διάβα του.