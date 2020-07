Πολιτική

Χρυσοχοΐδης: η Ζάκυνθος θα επιστρέψει στην κανονικότητα

Η επίσκεψη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη στο νησί και οι δεσμεύσεις.

"Η απόφαση μας είναι να βάλουμε τη Ζάκυνθο στην κανονικότητα, όσο αφορά τον τομέα της Ασφάλειας, την καταπολέμηση της εγκληματικότητας, το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών της Ζακύνθου" τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης από τη Ζάκυνθο, όπου βρέθηκε για να δώσει λύσεις στα προβλήματα υποστελέχωσης της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης του νησιού.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης, από νωρίς το πρωί, είχε σειρά επαφών με τους διευθυντές των σωμάτων Ασφαλείας του νησιού, με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και με φορείς του νησιού, οι οποίοι του έθεσαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Μετά το πέρας των συναντήσεων του, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη δήλωσε ότι "βρίσκομαι σήμερα στην αγαπημένη Ζάκυνθο, η οποία δίνει πολλά στη χώρα μας, με τα εκατομμύρια των επισκεπτών της, είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος προορισμός της Ελλάδας και αξίζει την προσοχή μας. Παρακολουθώ την Ζάκυνθο χρόνια, γνωρίζω τα προβλήματα της και είμαι σήμερα εδώ για ακόμη μία φορά για να τα λύσουμε. Η απόφαση μας είναι να βάλουμε την Ζάκυνθο στην κανονικότητα, όσο αφορά τον τομέα της Ασφάλειας, την καταπολέμηση της εγκληματικότητας, το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών της Ζακύνθου".

Στην συνέχεια των δηλώσεων του τόνισε ότι "είμαι εδώ για να οργανώσουμε περαιτέρω την πυροπροστασία του νησιού, η οποία φέτος έχει ενισχυθεί σημαντικά με προσωπικό και μέσα και είμαι εδώ για να συμφωνήσουμε όλοι μαζί, οι κάτοικοι, οι εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, οι εκπρόσωποι των φορέων, όπου συνομίλησα, πήρα τον σφυγμό τους και από σήμερα ξεκινήσαμε την λήψη των αποφάσεων".

Παράλληλα ο κ. Χρυσοχοΐδης πρόσθεσε ότι "ενισχύουμε την Αστυνομική διεύθυνση Ζακύνθου, με είκοσι μόνιμους αστυνομικούς από τον Σεπτέμβριο, θα επιστρέψουν οριστικά οι δέκα αποσπασμένοι από τον Έβρο και τα νησιά, σε λίγες ημέρες έρχονται αρκετοί αστυνομικοί για να βοηθήσουν, στο έργο του αεροδρομίου και στην αντιμετώπιση της πανδημίας" για να επισημάνει στη συνέχεια ότι "εξαπλώνουμε και εκτελούμε ένα σχέδιο καταπολέμησης της εγκληματικότητας, με έμφαση στην οργάνωση του τμήματος Ασφαλείας Ζακύνθου, ώστε να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε το οργανωμένο έγκλημα και όλα εκείνα τα πολύ σοβαρά προβλήματα που δημιουργεί αυτό".

Ακόμα ο κ. Χρυσοχοΐδης ανακοίνωσε ότι "δημιουργούμε δυο μονάδες ΟΠΚΕ, οι οποίες θα είναι παρούσες στα πιο δύσκολα σημεία της Ζακύνθου όπως είναι ο Λαγανάς", ενώ τέλος δεσμεύτηκε πως "υπόσχεση και δέσμευση της κυβέρνησής μας είναι ότι το αίσθημα ασφάλειας των κατοίκων της Ζακύνθου, η πραγματικότητα και η καθημερινότητα θα αλλάξει, θα είναι μια μόνιμη κατάσταση η οποία θα οφείλεται στην απόφασή μας να γίνουμε αποτελεσματικότεροι, ικανότεροι και πιο χρήσιμοι για τους πολίτες".