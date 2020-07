Κοινωνία

“Ντου” της ΕΛΑΣ σε σπίτι

Τι «ξετρύπωσε» αστυνομική έρευνα στο διαμέρισμα 45χρονου.

Στη σύλληψη ενός 45χρονου ημεδαπού προέβησαν, τις πρωινές ώρες χθες, στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Συγκεκριμένα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, διενεργήθηκε νομότυπη έρευνα στην οικία του 45χρονου στα Πατήσια Αττικής, και μετά από ένδειξη αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα ακόλουθα:

- πέντε πλαστικές συσκευασίες, με ύποπτη ναρκωτική ουσία, πιθανόν φυτικά αποσπάσματα ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού μεικτού βάρους διακοσίων είκοσι δύο γραμμαρίων (222gr),

- μία ζυγαριά ακριβείας και

- δύο συσκευές κινητής τηλεφωνίας.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά.