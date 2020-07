Κοινωνία

Επίθεση με τσεκούρι: Ποια είναι η κατάσταση της υγείας των τραυματιών

Τι αναφέρει η ανακοίνωση του νοσοκομείου «Γεώργιος Παπανικολάου» αναφορικά με την πορεία της υγείας των τριών εφοριακών.

Ιατρικό ανακοινωθέν εξέδωσε το μεσημέρι το Γενικό Νοσοκομείο «Γεώργιος Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης αναφορικά με την πορεία της υγείας των τριών εφοριακών, δύο γυναικών και ενός άνδρα, που τραυματίστηκαν σοβαρά μετά από επίθεση με τσεκούρι στη ΔΟΥ Κοζάνης.

Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, η 47χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη νευρολογική κλινική και η γενική κατάσταση της χαρακτηρίζεται σταθερή. Σύμφωνα με τους γιατρούς, έχει διαφεύγει τον κίνδυνο και παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

Η 67χρονη εφοριακός νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας με μηχανική υποστήριξη και παρουσιάζει σταδιακά μικρές βελτιώσεις. Η κατάσταση της είναι σοβαρή και η εξέλιξη της θα κριθεί μετά από νευροχειρουργική και γναθοχειρουργική εκτίμηση κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Όσον αφορά τον 56χρονο άνδρα νοσηλεύεται, επίσης, με μηχανική υποστήριξη στη Β' μονάδα εντατικής θεραπείας. Έχει υποβληθεί σε σοβαρές νευροχειρουργικές επεμβάσεις και η κατάσταση του παραμένει κρίσιμη λόγω των βαρύτατων βλαβών στον εγκέφαλο, όπως επισημαίνεται στο σχετικό ανακοινωθέν. Οι γιατροί εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία καθώς εμφανίζει σημάδια βελτίωσης.

Εν τω μεταξύ, όλη η φρίκη της επίθεσης με τσεκούρι στην εφορία της Κοζάνης έχει καταγραφεί σε βίντεο το οποίο φέρνει στη δημοσιότητα το protothema.gr. Οι σκηνές της επίθεσης του 45χρονου που καταγράφηκαν από κάμερες ασφαλείας της ΔΟΥ δείχνουν την επίθεση με το τσεκούρι αρχικά στον άτυχο άνδρα και κατόπιν στις δύο γυναίκες, όλοι τους εργαζόμενοι στην εφορία της πόλης.