Αθλητικά

Πέθανε ο Σίλβιο Μαρζολίνι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Έφυγε" ο Σίλβιο Μαρζολίνι, θρύλος της Μπόκα Τζούνιορς.

Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 79 ετών, στο Μπουένος Αϊρες ο παλαίμαχος αμυντικός της εθνικής Αργεντινής, Σίλβιο Μαρζολίνι, ο οποίος αργότερα έγινε προπονητής του Ντιέγκο Μαραντόνα στην Μπόκα Τζούνιορς. Ο εκλιπών, ο οποίος θεωρείται ο καλύτερος αριστερός μπακ της Μπόκα Τζούνιορς, στην οποία αγωνίστηκε από το 1960 έως το 1972, είχε ήδη το άγαλμά του στην κεντρική αίθουσα του «Μπομπονέρα», του θρυλικού γηπέδου της ομάδας. Κατέκτησε πέντε πρωταθλήματα στο διάστημα 1962-70 και το κύπελλο του 1969. Με την εθνική ομάδα αγωνίστηκε κυρίως στα Παγκόσμια Κύπελλα του 1962 στη Χιλή και του 1966 στην Αγγλία.

Αφού κάθησε στον πάγκο της Ολ Μπόις το 1976, ανέλαβε το 1981 τα «ηνία» της Μπόκα και την οδήγησε στην κατάκτηση του τίτλου στο πρωτάθλημα Metropolitano, έχοντας υπό τις οδηγίες του τον νεαρό Ντιέγκο Μαραντόνα. «Ήταν ένας άνθρωπος εξαιρετικός, πρωταθλητής ως παίκτης και ως προπονητής. Σ' ευχαριστώ πολύ Σίλβιο, αναπαύσου εν ειρήνη» έγραψε ο «Ντιεγκίτο» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Μαρζολίνι είχε επίσης κοουτσάρει την Μπόκα το 1995, στην τελευταία προπονητική εμπειρία του σε πάγκο της Α΄ κατηγορίας. Πέρυσι υπέστη εγκεφαλικό και στη συνέχεια η υγεία του επιδεινώθηκε.