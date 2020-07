Κοινωνία

Εργατικό ατύχημα στο Πέραμα

Τραυματισμός λιμενεργάτη στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη...

Τραυματισμός λιμενεργάτη, το μεσημέρι του Σαββάτου, στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Περάματος.

Σύμφωνα με το Λιμενικό πρόκειται για τον προϊστάμενο ηλεκτρονικό μηχανικό τεχνικού κλιμακίου το οποίο εκτελεί επισκευές σε επιβατηγό - οχηματαγωγό πλοίο σημαίας Μαρόκου.

Ο άτυχος ηλεκτρολόγος, υπέστη ηλεκτροπληξία κατά τη διάρκεια των εργασιών. Παρελήφθη απο ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ και διεκομίσθη στο Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο...