Τεχνολογία - Επιστήμη

Ο κομήτης “Neowise” πάνω από τα τοπία της Σάμου (εικόνες)

Μαγικές εικόνες πάνω από την Σάμο του κομήτη “Neowise”...

Εντυπωσιακές εικόνες κατέγραψε με τον φακό του στην Σάμο από τον κομήτη Neowise ο Μανώλης Θράβαλος.

Ο κομήτης Neowise πάνω από το νησάκι του Αγίου Νικολάου στη Σάμο τα ξημερώματα της 11ης Ιουλίου στις 04:40.

Ο κοσμικός επισκέπτης, Neowise, βρήκε τελικά τον δρόμο του προς το κέντρο του ηλιακού συστήματος, ομορφαίνοντας τις νύχτες μας. Το παραπάνω στιγμιότυπο από το ταξίδι του καταγράφηκε τα ξημερώματα της 12ης Ιουλίου στις 04:44 στο Κοκκάρι της Σάμου.

Ένα πορτραίτο του κοσμικού μας επισκέπτη Neowise από τα ξημερώματα της 12ης Ιουλίου.

Ο Μίκυ, ο άσπρος γατούλης - σήμα κατατεθέν του Κοκκαρίου, ποζάρει κάτω από τον κομήτη #Neowise τα ξημερώματα της 12ης Ιουλίου στις 04:57.

Τι πιο ρομαντικό από το να κάθεσαι σε ένα παγκάκι με το ταίρι σου και να παρακολουθείς μαζί του τον κοσμικό ταξιδιώτη #Neowise, σε ένα σπάνιο πέρασμά του μέσα στις χιλιετίες από το κέντρο του ηλιακού μας συστήματος.. Το παραπάνω στιγμιότυπο από το ταξίδι του καταγράφηκε τα ξημερώματα της 13ης Ιουλίου στις 04:35 στα Αυλάκια της Σάμου, και για την φωτογραφία χρησιμοποιήθηκαν 2 λήψεις για focus stacking.

Μία "μπουσταρισμένη" φωτογραφία από τον κομήτη Neowise στη Σάμο και την εξόρμηση τα ξημερώματα της 13ης Ιουλίου με δύο φίλους για ρομαντζάδα και φωτογράφιση!

Όπως περογράφει ο φωτογράφος του meteo.gr Μανώλης Θράβαλος, "η συγκεκριμένη εικόνα είναι αποτέλεσμα εικαστικής παρέμβασης. Στις 05:11 που βγήκε αυτό το κάδρο, μόλις που μπορούσαμε να διακρίνουμε τον κομήτη μέσα στο λυκαυγές. Η προσθήκη του κομήτη σε αυτήν την περίπτωση έγινε από λήψεις που βγήκαν περίπου μισή ώρα πριν, σε μία προσπάθεια να ολοκληρώσω το υλικό που θα έδινα στα παιδιά που με βοήθησαν με αυτήν τη φωτογράφιση τη Δευτέρα τα ξημερώματα.

Ο κομήτης είναι πλέον ορατός και στα ΒΔυτικά, μία ώρα περίπου μετά τη δύση του ήλιου, και για τις επόμενες λίγες μέρες! Κυάλια μαζί σας για να είναι η ζωή σας εύκολη και δώστε χρόνο στα μάτια σας να συνηθίσουν το σκοτάδι, για να μπορέσετε να τον εντοπίσετε λίγο πιο δεξιά από το σημείο που δύει ο ήλιος.. Οι φωτογράφοι ξεχυθείτε ελεύθερα σε παραλίες, βουνοκορφές, μπαλκόνια και ταράτσες!"