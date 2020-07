Υγεία - Περιβάλλον

Βρετανία: “Στοπ” στην καθημερινή ανακοίνωση των θυμάτων από κορονοϊό λόγω... αμφιβολιών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τέλος η καθημερινή ανακοίνωση των θυμάτων από κορονοϊό γιατί… ίσως τους μετράνε λάθος!

Η κυβέρνηση ζήτησε να επανεξεταστεί ο τρόπος υπολογισμού τους, καθώς εκφράστηκαν ανησυχίες ότι οι αριθμοί αυτοί μπορεί να είναι υπερβολικά διογκωμένοι

Οι βρετανικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα Σάββατο ότι θα σταματήσουν την καθημερινή επικαιροποίηση του απολογισμού των θυμάτων από τον κορονοϊό στο Ηνωμένο Βασίλειο, αφού η κυβέρνηση ζήτησε να επανεξεταστεί ο τρόπος υπολογισμού τους, καθώς εκφράστηκαν ανησυχίες ότι οι αριθμοί αυτοί μπορεί να είναι υπερβολικά διογκωμένοι.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ακαδημαϊκοί επισήμαναν πρόσφατα ότι ο τρόπος με τον οποίο η υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της Αγγλίας (PHE) υπολογίζει τα στοιχεία ενδέχεται να τα κάνει να εμφανίζονται χειρότερα εκεί σε σύγκριση με τις άλλες περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η PHE είναι αρμόδια για τη διαχείριση των επιδημιών στην Αγγλία. Σήμερα, στον απολογισμό των θυμάτων περιλαμβάνονται όλοι οι άνθρωποι που διαγνώστηκαν θετικοί στον κορoνοϊό και στη συνέχεια πέθαναν, ασχέτως το πότε έγινε αυτό, γεγονός που ενδέχεται να διαστρεβλώνει τον πραγματικό αριθμό των νεκρών. «Κατά συνέπεια σταματούμε την ανακοίνωση του ημερήσιου αριθμού (θυμάτων) μέχρι να επιλυθεί το πρόβλημα», αναφέρεται στην επίσημη ιστοσελίδα της κυβέρνησης.

Την Παρασκευή ο υπουργός Υγείας Ματ Χάνκοκ ζήτησε να εξεταστεί ο τρόπος που καταγράφονται τα θύματα από την PHE, αφού ακαδημαϊκοί επισήμαναν ότι άνθρωποι που προσβλήθηκαν από τον ιό, θεραπεύτηκαν και μετά πέθαναν από άλλες αιτίες «ακόμη και αν έπαθαν καρδιακή προσβολή ή τους παρέσυρε λεωφορείο τρεις μήνες αργότερα», περιλαμβάνονταν στη λίστα των νεκρών από Covid-19.