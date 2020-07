Κοινωνία

“Ξήλωσαν” κύκλωμα που έστελνε μετανάστες με σκάφη στην Ιταλία (εικόνες)

Η μεθοδολογία του κυκλώματος. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Αττική και Κέρκυρα…

Εξαρθρώθηκε, από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, εγκληματική οργάνωση η οποία δραστηριοποιούνταν στη διευκόλυνση της παράνομης εξόδου αλλοδαπών από τη χώρα, με προορισμό την Ιταλία, με τη χρήση σκαφών.

Όπως προέκυψε από την πολύμηνη έρευνα τα μέλη της οργάνωσης δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τον Ιούνιο του 2019, με την ακόλουθη μεθοδολογία δράσης (modus operandi):

αρχικά μεριμνούσαν για την εξεύρεση και επιλογή ιστιοφόρων σκαφών, κατάλληλων για τη μεταφορά αλλοδαπών (δια θαλάσσης) από τη χώρα μας προς την Ιταλία. Συγκεκριμένα αναζητούσαν σκάφη μήκους 10-15 μέτρων περίπου, ικανά για τη μεταφορά τουλάχιστον 15 ατόμων κάθε φορά,

μετά την αγορά των σκαφών, καταχωρούσαν τα σκάφη σε στοιχεία «αχυρανθρώπων», κυρίως υπηκόων Βουλγαρίας, ενώ συνέτασσαν εικονικά πωλητήρια με ιδιαίτερα χαμηλές τιμές,

μετακινούσαν τακτικά τα σκάφη σε διαφορετικά λιμάνια της Αττικής και του Αργοσαρωνικού, εναλλάσσοντας συχνά κυβερνήτες και πληρώματα, προκειμένου να μειωθούν οι πιθανότητες έκθεσής τους στις διωκτικές Αρχές,

εντόπιζαν τους υποψήφιους διακινούμενους μέσω «δικτύου» που είχαν αναπτύξει, τόσο με ομοεθνείς τους, όσο και με αλλοδαπούς άλλων εθνικοτήτων που διαβιούν στη χώρα μας (κυρίως σε περιοχές του κέντρου της Αθήνας – στέκια αλλοδαπών κ.λπ.),

περαιτέρω φρόντιζαν για την μεταφορά των διακινούμενων στην Κέρκυρα, με συνήθη μέσα μεταφοράς, σε μικρές ομάδες 3-4 ατόμων, καθώς και για τη διαμονή τους σε ξενοδοχεία της πόλης,

στο τελικό στάδιο, μετέφεραν τα σκάφη σε λιμάνια της Κέρκυρας, πλησίον των ξενοδοχείων όπου διέμεναν οι αλλοδαποί, ενώ κατά την επιβίβαση των αλλοδαπών, μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούνταν ως «τσιλιαδόροι» για τον εντοπισμό τυχόν αστυνομικών ή λιμενικών δυνάμεων, ενώ

για κάθε αλλοδαπό που διακινούσαν από Ελλάδα σε Ιταλία εισέπρατταν (5.500) ευρώ.

Σε ευρείας κλίμακα αστυνομική επιχείρηση σε Κέρκυρα και Αττική, την Παρασκευή 17η Ιουλίου συνελήφθησαν (6) μέλη της οργάνωσης, (5) αλλοδαποί και ημεδαπός, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και διευκόλυνση εξόδου από το ελληνικό έδαφος πολιτών τρίτων χωρών, χωρίς να υποβληθούν στους προβλεπόμενους ελέγχους. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη (5) άτομα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, κάτοικοι εξωτερικού.

Ως προς το χρονικό της επιχείρησης:

την 17-07-2020 τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης επιδίωξαν τη δια θαλάσσης προώθηση (23) αλλοδαπών στην Ιταλία, κάνοντας χρήση ιστιοφόρου σκάφους υπό ξένη σημαία,

η διακίνηση επιτηρήθηκε, από αστυνομικούς και χαρτογραφήθηκε το δρομολόγιο που ακολούθησαν τα μέλη της οργάνωσης από μαρίνα της Αττικής μέχρι την επιβίβαση των αλλοδαπών στο σκάφος Κέρκυρα.

πρώτες πρωινές ώρες 17-07-2020, τα μέλη της οργάνωσης κατέπλευσαν το σκάφος σε λιμάνι της Κέρκυρας, όπου ξεκίνησε η επιβίβαση των αλλοδαπών στο σκάφος,

το προηγούμενο βράδυ οι αλλοδαποί είχαν καταλύσει σε ξενοδοχείο που απείχε ελάχιστα από το λιμάνι, ενώ κατά την επιβίβαση τους στο σκάφος, μέλος της οργάνωσης επιτηρούσε την περιοχή από υπερυψωμένο σημείο,

το σκάφος εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε από περιπολικά σκάφη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Κέρκυρας, ανοιχτά της πόλης της Κέρκυρας, με επιβαίνοντες τον χειριστή - μέλος της οργάνωσης και τους (23) αλλοδαπούς,

παράλληλα σε επιχείρηση στην Αττική και στην Κέρκυρα, συνελήφθησαν ταυτόχρονα τα υπόλοιπα (5) μέλη της οργάνωσης

Κατά την έρευνα και κατάσχεση του σκάφους, διαπιστώθηκε ότι απουσίαζαν τα απαραίτητα σωστικά μέσα, γεγονός που έθετε σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή των επιβαινόντων.

Στις έρευνες που ακολούθησαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος ψηφιακών μέσων αποθήκευσης και κινητών τηλεφώνων, πλήθος παραστατικών μεταφοράς χρημάτων καθώς και συμφωνητικά κλπ. έγγραφα, που σχετίζονται με τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης.

Από τη συνολική αξιολόγηση των ευρημάτων της έρευνας προέκυψε η συσχέτιση με (3) ακόμη σκάφη της οργάνωσης και ταυτοποιήθηκαν (2) παρελθοντικά περιστατικά διακίνησης από την Κέρκυρα στην Ιταλία. Επιπλέον, εντοπίστηκε σκάφος της οργάνωσης στην Κέρκυρα που επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί για τον ίδιο σκοπό.

Σημειώνεται ότι η έρευνα εντάσσεται σε δράση της Ευρωπαϊκής Πολυτομεακής Πλατφόρμας Καταπολέμησης Εγκληματικών Απειλών (European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats – Facilitated Illegal Immigration/EMPACT FII), η οποία στοχεύει την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης μεταναστών μέσω της Ανατολικής Μεσογειακής Οδού (Eastern Mediterranean Route) και της οποίας (Δράσης) ηγείται η χώρα μας (Action Leader). Επιπρόσθετα, καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας, η Υπηρεσία μας ανέπτυξε στενή συνεργασία με τους φορείς του Εθνικού Σχεδίου Επιχειρήσεων (National Operational Plan/N.O.P.).

Σε πληροφοριακό επίπεδο η έρευνα υποστηρίχθηκε ενεργά από τη Διεύθυνση Ασφάλειας και Προστασίας Θαλάσσιων Συνόρων (Δ.Α.Π.ΘΑ.Σ.) του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και σε επιχειρησιακό επίπεδο από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Κέρκυρας και τα Κεντρικά Λιμεναρχεία Κέρκυρας και Ηγουμενίτσας.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους οδηγήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές.