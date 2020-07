Κοινωνία

Επίθεση με τσεκούρι: Οι σοκαριστικές μαρτυρίες και ο ήρωας διευθυντής της εφορίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκλονιστικές μαρτυρίες ανθρώπων, που βίωσαν την απόλυτη φρίκη μέσα στην εφορία της Κοζάνης. Πως σταμάτησε το αμόκ του 45χρονου.

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των ανθρώπων, που βίωσαν την απόλυτη φρίκη μέσα στην εφορία της Κοζάνης. Το αμόκ του 45χρονου δράστη, σταμάτησε όταν ο ήρωας διευθυντής της εφορίας, κατάφερε να τον ακινητοποιήσει και να πάρει από τα χέρια του το τσεκούρι, ενώ σοκάρει το βίντεο από την στιγμή της επίθεσης.



Η φριχτή επίθεση με τσεκούρι στην εφορία της Κοζάνης, μέσα από τις μαρτυρίες των ανθρώπων που την έζησαν, μόνο με ταινία τρόμου, θα μπορούσε να συγκριθεί.



Μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο Γιώργος Τζέλλος, προϊστάμενος ελέγχου εφορίας, αναφέρει χαρακτηριστικά: «Δεν θυμάμαι εάν αυτά που αντίκρισα τα είδα ποτέ σε καμία ταινία αμερικάνικη μετά τα μεσάνυχτα, τόσο φριχτές ίσως να μην είναι… αφού έκανε μια βόλτα σε όλον τον όροφο επισκέφθηκε όλα τα γραφεία, έριξε μια ματιά πήγε και στην τουαλέτα, πήγε στη συνέχεια στο γραφείο του εισοδήματος κατευθύνθηκε στη γωνία όπου ήταν ο Πέτρος ο συνάδελφος και τον χτύπησε … είδαν οι υπόλοιποι συνάδελφοι τι συμβαίνει, άρχισαν να τρέχουν πανικόβλητοι, άλλος εδώ άλλος εκεί, κατευθύνθηκε λίγο πιο μπροστά στον γκισέ που ήταν η συνάδελφος η Θοδώρα κι αυτή δεν είχε αντιληφθεί προφανώς ή δεν πρόλαβε να αντιδράσει, τη χτύπησε μια την έριξε κάτω, την ξανάριξε μια τσεκουριά ακόμη στο κεφάλι και άρχισε να κυνηγάει τους υπόλοιπους υπαλλήλους μέσα στο εισόδημα… Αλλά αυτός τους ακολούθησε και μάλιστα το διασκέδαζε και έλεγε δεν θα μου γλιτώσετε και τα λοιπά…. Σκληρά πράγματα…. όταν κατέβηκα εγώ κάτι του είπα και λέει αυτός « αυτό έπρεπε να γίνει αυτό σας άξιζε αυτό έκανα», έτσι αμετανόητος και από αυτά που έλεγε προηγουμένως στις συναδέλφισσες που τις κυνηγούσε ότι δεν θα μου γλιτώσετε έτσι ειρωνικά, το απολάμβανε κιόλας, άρα ψυχρός δολοφόνος…είναι ο σπάνιος κλασσικός ψυχρός δολοφόνος, αυτό θα μπορούσε να το κάνει και στο ΙΚΑ και στην τράπεζα και στο λεωφορείο έλεγε κουβέντες την ώρα που πάλευε με τον διευθυντή για να τον ρίξει κάτω έβριζε το σύστημα, τους εφοριακούς, το κράτος».





Η περιγραφή του Γιώργου Τζέλλου, συγκλονίζει. Ο προϊστάμενος ελέγχου, έφτασε έξω από το γραφείο της φρίκης, όταν ο 45χρονος είχε ρίξει στο πάτωμα μια ακόμη γυναίκα και την χτυπούσε ανελέητα με το τσεκούρι. Ήταν ατάραχος και ψυχρός, έδειχνε αποφασισμένος να αφαιρέσει ζωές.

«Τη χτυπούσε αλύπητα κείνη τη στιγμή που πάλευε χαροπάλευε η Μαρία να γλιτώσει, εκείνη τη στιγμή κατέβηκε ο διευθυντής είδε το περιστατικό όρμησε πάνω του, ήρωας πραγματικός όρμησε πάνω του τον απέτρεψε να ξαναχτυπήσει, βοήθησε να απεμπλακεί η Μαρία, της είπε φύγε εσύ θα παλέψω εγώ, τον ακινητοποίησε μάχη σκληρή, ο ένας με το τσεκούρι να απειλεί, ο άλλος να τον αποτρέπει, τον έστησε στον τοίχο τον παρέσυρε μια εδώ μια εκεί στο διάδρομο μέχρι να τον ρίξει κάτω, ήρθε στη συνέχει και ο Παναγιώτης ο Παρίσης ο συμβασιούχος ο καθαριστής, τον βοήθησε τον ρίξανε κάτω παλεύανε να αποδεσμεύσει αυτός να απελευθερώσει να ανοίξει την παλάμη να αφήσει το τσεκούρι , δεν το κατάφερναν, πολύ πίεση, αναγκάστηκε να υποχωρήσει και το πήρε η Αλεξάνδρα το τσεκούρι από τα χέρια η επιμελήτριά μας», περιγράφει στον ΑΝΤ1 ο κ. Τζέλλος.

Με αυτοθυσία, χωρίς να σκεφτεί τις συνέπειες, ο ήρωας διευθυντής μαζί με τον συμβασιούχο της καθαριότητας, κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον 45χρονο και να βάλουν τέλος στο μαρτύριο των υπαλλήλων.



Όπως λέει στον ΑΝΤ1 ο. Τζέλλος, «ο διευθυντής δεν είχε δει τα χτυπημένα παιδιά μέσα στο εισόδημα και την πλημμύρα αίματος όταν ενήργησε όπως ενήργησε δεν ξέρω πως θα έκανε αν τα είχε δει πάντως ενήργησε ως πραγματικό παλικάρι».

Από την πλευρά του ο Διευθυντής της Εφορίας αναφέρει: «Τον είδα να χτυπά με το τσεκούρι μια κοπέλα. Του όρμησα τον έριξα κάτω. Παλέψαμε για λίγα δευτερόλεπτα. Καταφέραμε να του πάρουμε το τσεκούρι και να τον ακινητοποιήσουμε. Φώναξε στην κοπέλα να απομακρυνθεί. Το σκηνικό ήταν ανατριχιαστικό. Παντού αίματα, φωνές και πανικός. Ήταν σαν θρίλερ».

Ακόμη και η οικογένεια του δράστη, στέκεται στο πλευρό των θυμάτων. Οι γονείς του, αδυνατούν να εξηγήσουν το αμόκ, του γιού τους.

Ο δικηγόρος της οικογένειας του 45χρονου δράστη, Ζήσης Βρήκας, αναφέρει στον ΑΝΤ1: «Δεν νομίζω ότι υπήρχε καμία σύνδεση με τους συγκεκριμένους ανθρώπους στη συγκεκριμένη εφορία ήταν μια κίνηση, ένα τυφλό χτύπημα, κάτι εντελώς παράδοξο, παράλογο… ξεπερνάει κάθε φαντασία, ο τρόπος με τον οποίο τελέστηκε η πράξη, η ψυχρότητα, η καθαρότητα των ενεργειών του, …..είναι σοκαριστικό,… .ένας γρίφος».



Ο 45χρονος προφυλακίστηκε χωρίς να πει κουβέντα στις αστυνομικές και δικαστικές αρχές για τις πράξεις του, ενώ σε σοβαρή κατάσταση είναι οι δυο από τους τρεις τρυματίες της επίθεσης, σύμφωνα με την ενημέρωση από το νοσοκομείο "Γ. Παπανικολάου.