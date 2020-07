Πολιτική

Γεραπετρίτης: Η χώρα δεν χρειάζεται πρόωρες εκλογές

Τι λέει ο υπουργός Επικρατείας για το ενδεχόμενο ανασχηματισμού. Τι "μήνυμα" στέλνει στην Τουρκία...

Η χώρα δεν χρειάζεται πρόωρες εκλογές, δηλώνει ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης ενώ όσον αφορά τις σχέσεις με την Τουρκία υπογραμμίζει πως η χώρα είναι σε «απόλυτη πολιτική και επιχειρησιακή εγρήγορση για το ενδεχόμενο επιθετικής ενέργειας».

Ο κ. Γεραπετρίτης, σε συνέντευξη στην εφημερίδα "Παραπολιτικά", σχολιάζοντας αποκαλύψεις που είδαν το φως της δημοσιότητας και αφορούν υπουργούς της προηγούμενης κυβέρνησης αναφέρει πως ότι «η κυβέρνηση παρακολουθεί τις εξελίξεις και εκτιμά ότι έως σήμερα δεν έχει δοθεί καμία απολύτως πειστική απάντηση εκ μέρους του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι αυτονόητο στο πλαίσιο του Κράτους Δικαίου ότι θα πρέπει να υπάρξει πλήρης διερεύνηση όλων των τυχόν αδικημάτων που αφορούν το δημόσιο βίο της χώρας», τονίζει, ο υπουργός Επικρατείας.

Χαρακτηρίζει την έως σήμερα θητεία της κυβέρνησης συνολικά επιτυχή στα περισσότερα μέτωπα ενώ σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο ανασχηματισμού σημειώνει ότι δεν θεωρεί πως υπάρχει λόγος για έναν μεγάλο ανασχηματισμό, αλλά μόνο για διορθωτικές κινήσεις που θα βελτιώσουν τη συλλογική λειτουργία της κυβέρνησης και θα μεγιστοποιήσουν το παραγόμενο έργο.

Σε ό,τι αφορά την προκλητικότητα της Άγκυρας, επισημαίνει ότι «είμαστε σε απόλυτη πολιτική και επιχειρησιακή εγρήγορση για το ενδεχόμενο επιθετικής ενέργειας εκ μέρους της Τουρκίας. Να είστε βέβαιοι ότι θα διασφαλίσουμε και μόνοι μας την ακεραιότητα των εθνικών μας δικαίων».

Ο κ.Γεραπετρίτης χαρακτηρίζει την κατάργηση του μουσειακού χαρακτήρα της Αγιάς Σοφιάς «πράξη μισαλλόδοξη και βέβηλη που δεν στρέφεται μόνο κατά της Ορθοδοξίας και του χριστιανισμού αλλά και κατά των οικουμενικών αξιών της ανεκτικότητας και του σεβασμού της παγκόσμιας πολιτιστικής παράδοσης».