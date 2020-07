Life

“Enjoy Crete like a Local”: η Κρήτη…. αλλιώς, στα πέρατα του κόσμου (εικόνες)

Μια πρωτότυπη ιδέα που γεννήθηκε από νέους ανθρώπους, ως απόρροια των περιορισμών του κορονοϊού.



Μια νέα διαδικτυακή ιδέα προώθησης του εναλλακτικού τουρισμού, γεννήθηκε στην Κρήτη.

Δυο νέα παιδιά, τα οποία ασχολούνται επαγγελματικά με την ανάδειξη της γαστρονομίας και της αυθεντικής “εμπειρίας” στην Ελλάδα, αποφάσισαν να μας “ταξιδεύουν” στην Κρήτη και σε ανεξερεύνητα “μονοπάτια” της παράδοσης και της παραγωγικής δυναμικής του τόπου.

Η Στέλλα Αστυρακάκη (ιδιοκτήτρια της “Wine Walkers Crete”) και ο Δημήτρης Παλαιογιάννης (ιδιοκτήτης της “Zorbabook”), με ίδιους πόρους, δημιουργούν μια σειρά από online βίντεο, προσκαλώντας τους θεατές, να βιώσουν έναν “Γαστρονομικό Περίπλου της Κρήτης”.

Η ιδέα αυτή, όπως δηλώνει η Στέλλα Αστυρακάκη, προέκυψε αυθόρμητα, ως ανάγκη και διέξοδος απέναντι στον περιορισμό των μετακινήσεων τουριστών προς την Ελλάδα, λόγω του κορονοϊού, που βάζουν “απαγορευτικό” στα σχέδια πολλών επίδοξων ταξιδιωτών για διακοπές στην χώρα μας.

Ως “αντίβαρο” στην μειωμένη επισκεψιμότητα και “αντίδοτο” για την Κρήτη που θα στερηθούν φέτος πολλοί από όσους προγραμμάτιζαν να βρεθούν στα χώματα της από τα πέρατα του κόσμου, ο Δημήτρης και η Στέλλα, με όραμα για ολιστική ανάδειξη του τοπωνύμιου “Κρήτη”, επισκέφθηκαν οικογενειακές παραγωγικές μονάδες της Κρήτης, έμαθαν τις προσωπικές ιστορίες των δημιουργών και τα μυστικά τους, δοκίμασαν παραδοσιακά προϊόντα και συνταγές και μέσα από τα βίντεο που ετοίμασαν, προσπαθούν να μεταφέρουν εικόνες, μυρωδιές και γεύσεις από την εμπειρία ξενάγησης, από κάθε τόπο και επιχείρηση που επισκέφθηκαν.