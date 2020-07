Τεχνολογία - Επιστήμη

Twitter: Οι χάκερ χειραγώγησαν εργαζομένους μας

Οι χάκερ που ενορχήστρωσαν μια εντυπωσιακή επίθεση σε λογαριασμούς διασημοτήτων και πολιτικών στο Twitter «χειραγώγησαν με επιτυχία μικρό αριθμό εργαζομένων» της πλατφόρμας, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ίδια η εταιρεία.

To Twitter διευκρίνισε ότι συνολικά οι κυβερνοπειρατές στοχοθέτησαν 130 λογαριασμούς και κατάφεραν να «σπάσουν» τους 45 από αυτούς, χρησιμοποιώντας «εργαλεία που είναι διαθέσιμα μόνο στην εσωτερική ομάδα υποστήριξης».

Μεταξύ άλλων, οι χάκερ μπήκαν στον λογαριασμό του Δημοκρατικού υποψηφίου προέδρου Τζο Μπάιντεν, του πρώην προέδρου Μπαράκ Ομπάμα, του ιδρυτή της Amazon Τζεφ Μπέζος, του ιδιοκτήτη της Tesla Ίλον Μασκ και του ιδρυτή της Microsoft Μπιλ Γκέιτς. Μέσω των λογαριασμών αυτών έστειλαν μηνύματα καλώντας τους χρήστες να τους στείλουν bitcoin, υποσχόμενοι ότι θα διπλασιάσουν τα λεφτά τους.

Σύμφωνα με ειδικευμένους ιστότοπους που παρακολουθούν τις συναλλαγές σε bitcoin αλλά δεν καταγράφουν τους αποδέκτες, στάλθηκαν με αυτόν τον τρόπο περίπου 100.000 δολάρια.

Σύμφωνα με το Twitter, σε οκτώ από τους λογαριασμούς αυτούς οι χάκερ κατάφεραν επίσης να κατεβάσουν δεδομένα στα οποία υπό φυσιολογικές συνθήκες έχει πρόσβαση μόνο ο ιδιοκτήτης του λογαριασμού.

Αυτή η εντυπωσιακή κυβερνοεπίθεση, για την οποία έχει ξεκινήσει έρευνα το FBI, αναζωπύρωσε τη συζήτηση στις ΗΠΑ για την ασφάλεια των ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης, λίγους μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου. Πολλοί διερωτούνται επίσης ποιες θα ήταν οι πιθανές συνέπειες αν οι χάκερ κατάφερναν να μπουν στον λογαριασμό του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συχνά ανακοινώνει την πολιτική του μέσω του Twitter και έχει 83,5 εκατομμύρια ακολούθους.

Υπενθυμίζεται πάντως ότι ο λογαριασμός @realdonaltrump δεν ήταν μεταξύ εκείνων που χακαρίστηκαν.