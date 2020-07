Πολιτική

Τετ α τετ Μητσοτακη - Μακρόν για τουρκική προκλητικότητα και Αγία Σοφία

Τι συμφώνησαν ο Πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο της Γαλλίας, στο περιθώριο της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της ΕΕ.

Με τον Πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουελ Μακρόν, συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο περιθώριο της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της ΕΕ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι δύο ηγέτες συζήτησαν για το Ταμείο Ανάκαμψης και το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, για τα οποία οι απόψεις Ελλάδας και Γαλλίας ταυτίζονται.

Οι κ.κ. Μητσοτάκης και Μακρόν συζήτησαν, επίσης, για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.