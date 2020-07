Αθλητικά

Νεκρή η Αλεξαντρόφσκαγια

Αυτοκτόνησε η 20χρονη πρωταθλήτρια, μεταδίδουν τα ρωσικά Μέσα Ενημέρωσης...

Νεκρή βρέθηκε στη Μόσχα η 20χρονη πρωταθλήτρια του καλλιτεχνικού πατινάζ Εκατερίνα Αλεξαντρόφσκαγια, σύμφωνα με ανακοίνωση του προπονητή της, Αντρέι Χεκάλο.

Όπως αναφέρουν τα ρωσικά ΜΜΕ, η 20χρονη Αυστραλή αθλήτρια (με καταγωγή από τη Ρωσία) πιθανότατα έδωσε τέλος στη ζωή της, πηδώντας από ένα παράθυρο. Ο προπονητής της ανέφερε ότι η εκλιπούσα υπέφερε από κατάθλιψη, ενώ τον περασμένο Ιανουάριο διαγνώστηκε με επιληψία και αποφάσισε να διακόψει την καριέρα της.

Η Αλεξαντρόφσκαγια, με παρτενέρ τον Χάρλεϊ Γουίντσορ, είχε αναδειχθεί το 2017 πρωταθλήτρια κόσμου στην κατηγορία νέων. Ένα χρόνο αργότερα, το δίδυμο συμμετείχε στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες της Πιονγκτσάνγκ, καταλαμβάνοντας τη 18η θέση. Ο Γουίντσορ, μάλιστα, έγινε ο πρώτος Αβορίγινας αθλητής που μετείχε σε Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.