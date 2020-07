Υγεία - Περιβάλλον

Λινού στον ΑΝΤ1: Πρέπει να φοράμε μάσκα σε όλους τους δημόσιους χώρους (βίντεο)

«Καμπανάκι» από την Καθηγήτρια Επιδημιολογίας στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο με αφορμή από την αύξηση των κρουσμάτων στην χώρα.