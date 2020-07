Κοινωνία

Συγγενής θύματος μιλά στον ΑΝΤ1 για την τραγωδία στο Μάτι και ζητά δικαίωση (βίντεο)

Ο Γιώργος Καϊρης στις 23 Ιουλίου έχασε τα πάντα. Έχασε τη σύντροφο της ζωής του στην ανελέητη πυρκαγιά. Προσπάθησε να τη φτάσει να τη σώσει, όμως λέει στον Αντ1 δεν είχε καμία βοήθεια.