Κοινωνία

Φυλακές Κορυδαλλού: Κρατούμενοι που πέρασαν στις Πανελλαδικές μιλούν στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Μια νέα σελίδα στη ζωή τους, επιχειρούν να γυρίσουν κρατούμενοι φυλακών, διευρύνοντας τις σπουδές τους και πετυχαίνοντας κάποιοι από αυτούς, την εισαγωγή τους στο Πανεπιστήμιο.