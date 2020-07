Κοινωνία

Διεύρυνση του κατηγορητηρίου ζητούν θύματα του ψευτογιατρού

Το φως της δημοσιότητας βλέπουν και άλλες αποκαλύψεις για τον 47χρονο κατηγορούμενο…

Του Μανώλη Ασαριώτη

Μηνυτήρια αναφορά, με την οποία θα ζητά όχι μόνο να διευρυνθεί το κατηγορητήριο του λεγόμενου ψευτογιατρού, αλλά και να εξεταστεί ο ρόλος, που είχαν πραγματικοί γιατροί, αναμένεται να υποβάλει ο δικηγόρος Αλέξης Κούγιας, που εκπροσωπεί τρεις οικογένειες, οι οποίες καταγγέλλουν ότι έπεσαν θύματα τού 47χρονου.

“Κι όταν τον επισκέπτοντο στο μοναστήρι στον Βόλο, πίστευαν ότι ήταν ένας «καλός Σαμαρείτης», που δεν θα τους εξοντώσει οικονομικά και θα τους προσφέρει υπηρεσίες, όταν τον επισκέπτοντο στην κεντρική κλινική αυτή, στο κέντρο της Αθήνας, τον συναντούσαν μαζί με άλλους γιατρούς, τον συναντούσαν σε γραφεία, που έδειχνε ότι είχε πρόσβαση στην κλινική την ίδια και έτσι επείθοντο”, δήλωσε ο κ. Κούγιας.

Σύμφωνα με τον Αλέξη Κούγια, καθημερινά καταφθάνουν στοιχεία που δείχνουν ότι ο 47χρονος είχε τη βοήθεια γιατρών, οι οποίοι δεν είναι ξεκάθαρο εάν είχαν εξαπατηθεί ή λάμβαναν κάποιο αντίτιμο.

Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις

Ο 47χρονος, εκτός από πιλότος, φαίνεται ότι επιχείρησε να πουλήσει στη χώρα μας σε τιμή ευκαιρίας και δορυφορικά συστήματα παρακολούθησεις για τις ένοπλες δυνάμεις. Όπως αναφέρει η REAL NEWS στη δικογραφία υπάρχει έγγραφο τού 2001, σύμφωνα με το οποίο ως εκπρόσωπος εταιρείας είχε προτείνει στην Υπηρεσία Στρατιωτικών Πληροφοριών:

“Η πρότασή μας περιλαμβάνει την τοποθέτηση 36 συστημάτων κατόπτευσης σε ισάριθμους δορυφόρους… συν την παροχή δύο σταθμών εδάφους με κόστος μόλις 60 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, όταν οποιοδήποτε ανάλογο σύστημα θα κόστιζε από 600 εκατομμύρια έως 1 δισεκατομμύριο”.

Όσοι τον καταγγέλλουν υποστηρίζουν ότι πάντα προέβαλε τη θρησκεία και τη φιλοπατρία του, για να γίνεται πειστικός. Αυτό έκανε και στην προκειμένη περίπτωση:

“Ως Έλληνες και οπλισμένοι με αρκετό θάρρος στην πρόταση, που σας κάνουμε και πιστεύοντας ότι θα βρούμε την κατάλληλη ανταπόκριση στο πρόσωπό σας και την υπηρεσία σας, είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και παντός είδους πληροφορία”.

Δεν κατάφερε ποτέ να κλείσει τη συμφωνία με τις Ένοπλες Δυνάμεις και λίγο αργότερα ξεκίνησε -σύμφωνα με τη δικογραφία- να εμφανίζεται ως γιατρός.