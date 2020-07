Αθλητικά

Υποβιβάστηκε ο Πανιώνιος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι Νεοσμυρνιώτες μετά από 23 χρόνια φεύγουν από τα ποδοσφαιρικά “σαλόνια”…

Μετά από 23 διαδοχικές σεζόν στη μεγάλη κατηγορία, ο Πανιώνιος αποχαιρέτησε τη Super League.

Αν και οι «κυανέρυθροι» απέσπασαν 0-0 από τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, στην τελευταία αγωνιστική των play-out, η «λευκή» ισοπαλία που πήρε η Ξάνθη από την ΑΕΛ στη Λάρισα ήταν καταδικαστική για την ομάδα της Νέας Σμύρνης, που υποβιβάζεται μόλις για τρίτη φορά στην ιστορία της.

Οι Νεοσμυρνιώτες, πάντως, ελπίζουν σε παραμονή τους στην κατηγορία, εφόσον επιβεβαιωθούν τα σενάρια για την αναδιάρθρωση της κατηγορίας.

Από την πλευρά τους οι «ακρίτες» βάσει της ισχύουσας προκήρυξης θα δώσουν μπαράζ με τον Απόλλωνα Σμύρνης για να διεκδικήσουν την παραμονή τους στην κορυφαία κατηγορία.