Παραμονή με... τρίποντο για τον Παναιτωλικό

Με νίκη ολοκλήρωσε ο Παναιτωλικός τις υποχρεώσεις του στα εφετινά play out της Super League...

Νικηφόρα ολοκλήρωσε ο Παναιτωλικός τις υποχρεώσεις του στα εφετινά play out της Super League, τερματίζοντας στη 12η θέση της κατάταξης και πανηγυρίζοντας την παραμονή του. Οι Αγρινιώτες υπερασπίστηκαν με 1-0 την έδρα τους, απέναντι στο Βόλο, ο οποίος κατέλαβε την 11η θέση.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν την κατοχή και τον έλεγχο της κυκλοφορίας της μπάλας στο πρώτο ημίχρονο, αλλά ο Παναιτωλικός ήταν αυτός που πήρε το δρόμο προς τα αποδυτήρια χαμογελώντας. Ο Βόλος άγγιξε το 1-0 στο 2΄ με τον Μήτογλου, όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ από τον Μαξ, «έπιασε» την κεφαλιά, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Φερνάντες. Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να είναι απειλητικοί, αλλά στο 31΄ οι γηπεδούχοι εκμεταλλεύτηκαν μοιραίο λάθος της άμυνας του Βόλου, γράφοντας το 1-0. Ο Μπαΐροβιτς βρήκε με σέντρα τον Ντουάρτε, ο οποίος με γυριστό σουτ άνοιξε το σκορ, το οποίο έμεινε αμετάβλητο μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Δίχως εκπλήξεις και φάσεις κύλησε η επανάληψη, με μοναδική εξαίρεση το γκολ του Κυζιρίδη στο 79΄, το οποίο όμως ακυρώθηκε ως οφσάιντ και δεν επέτρεψε στον Βόλο να ισοφαρίσει σε 1-1.

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Μάκης Χάβος): Χεσούς Φερνάντεθ, Τζανακάκης, Κωνσταντόπουλος, Παρράς, Λιάβας, Ταχάρ (79΄ Τσιγγάρας), Ντουάρτε (79΄ Μπελεβώνης), Ντάλσιο, Αριγίμπι (61΄ Μουνιέ), Ρόσα (61΄ Αλβάρες), Μπαΐροβιτς (89΄ Καββαδίας).

Βόλος ΝΠΣ (Στέφανος Ξηροφώτος): Γκαραβέλης, Φεράρι, Δημόπουλος (69΄ Κορέλας), Μήτογλου, Λύρατζης, Τσοκάνης, Μαξ, Μπαλογιάννης (90΄ Μπάλλας), Μουνίθ, Κυζιρίδης, Γέντρισεκ (55΄ Ζοάο).