Αθλητικά

Βαθμό... σωτηρίας πήρε η Ξάνθη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι Ακρίτες έμειναν... “όρθιοι” κόντρα στην Λάρισα...

Η Ξάνθη απέσπασε ισοπαλία 0-0 από την ΑΕΛ στη Λάρισα, στην τελευταία αγωνιστική των play-out της Super League, και με το βαθμό αυτό, σε συνδυασμό με την ισοπαλία του Πανιωνίου με τον Ατρόμητο, απέφυγε την τελευταία θέση και τον απευθείας υποβιβασμό.

Η θρακιώτικη ομάδα θα περιμένει πλέον τις εξελίξεις στο μέτωπο της αναδιάρθρωσης για να μάθει αν θα χρειαστεί να δώσει μπαράζ με τον (δεύτερο της Super League 2) Απόλλωνα Σμύρνης ή αν θα ανανεώσει αυτόματα τη συμμετοχή της στη μεγάλη κατηγορία. Οι «βυσσινί» από την πλευρά τους ολοκλήρωσαν τη σεζόν στην ένατη θέση της κατάταξης.

Η «ακριτική» ομάδα ήταν σαφώς πιο δραστήρια στο παιχνίδι, πράγμα λογικό, αφού εκείνη «καιγόταν» για το αποτέλεσμα, αλλά με εξαίρεση ένα σουτ του Ντε Αμορίμ μόλις στο 3ο λεπτό, που απέκρουσε ο Κρίστινσον, δεν κατάφερε να «βγάλει» φάσεις στο α΄ ημίχρονο.

Από την πλευρά τους, οι γηπεδούχοι είχαν μία άστοχη κεφαλιά του Τόρζε στο 16΄ και... πέραν τούτου, ουδέν. Στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΛ μπήκε πιο δυνατά και απείλησε με κεφαλιά του Βινίσιους (άουτ) στο 59΄ και σουτ του Σεσέροβιτς (επίσης άουτ) στο 61΄, τη στιγμή που η Ξάνθη, γνωρίζοντας το τι συνέβαινε την ίδια ώρα στο Περιστέρι, κοιτούσε περισσότερο να διαφυλάξει το «μηδέν». Κι αφού ο Αμπαντ δεν αιφνιδιάστηκε και έδιωξε σε κόρνερ ένα σουτ του Φίλιπ από τα 40μ. στις καθυστερήσεις, η ομάδα του Νίκου Καραγεωργίου πανηγύρισε στο φινάλε την -πιθανότατα οριστική- σωτηρία της.

Οι συνθέσεις:

ΑΕΛ (Μιχάλης Γρηγορίου): Κρίστινσον, Ηλιάδης, Μιλοσάβλιεβιτς (76΄ Λουφάκης), Τόρζε, Βινίσιους, Μάρκοβιτς (83΄ Μιχαήλ), Ζίζιτς, Σεσέροβιτς, Μπέρτος, Πινακάς, Φίλιπ

Ξάνθη (Νίκος Καραγεωργίου): Αμπαντ, Μπαξεβανίδης, Λισγάρας, Κασάδο, Καρασαλίδης, Στάρτζεον, Τερκί, Ντε Αμορίμ (89΄ Σόσα), Τζουρίτσκοβιτς (84΄ Κάστρο), Κοβάτσεβιτς, Γκαργκαλατζίδης (70΄ Φοσέ)