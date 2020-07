Αθλητικά

Αστέρας Τρίπολης – Λαμία: Ισόπαλοι στην... αγγαρεία

Χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον η αναμέτρηση, αφού και οι δυο ομάδες παραμένουν στην Super League.

Στην πρώτη θέση της κατάταξης των play out της Super League (σ.σ. 7ος στη γενική κατάταξη) ολοκλήρωσε ο Αστέρας Τρίπολης τις εφετινές αγωνιστικές υποχρεώσεις του, μετά το κλείσιμο της αυλαίας της 7ης και τελευταίας αγωνιστικής, που τον βρήκε ισόπαλο 1-1 με τη Λαμία στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης». Το αποτέλεσμα δεν... επηρέασε ούτε τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι πανηγύρισαν και αυτοί την παραμονή τους.

Οι δύο ομάδες μπήκαν δυναμικά στον αγωνιστικό χώρο και μετά την πρώτη απειλή της Λαμίας στο 12΄ με τον Αραβίδη, ο Αστέρας άνοιξε το σκορ στο 18΄. Ο Ριέρα βρήκε τον Κρέσπι, με τον τελευταίο να σπρώχνει την μπάλα στα δίχτυα. Οι φιλοξενούμενοι πάλεψαν να ισοφαρίσουν γρήγορα, είχαν τις ευκαιρίες, είδαν το γκολ του Αραβίδη στο 39΄ να ακυρώνεται ως οφσάιντ, αλλά πήραν το δρόμο προς τα αποδυτήρια με το εις βάρος τους 1-0.

Ό,τι δεν κατάφερε η Λαμία στο πρώτο μέρος, πάντως, το πέτυχε στην επανάληψη, με τον Βασιλόγιαννη στο 50΄ να βρίσκει τον Μπιανκόνι, ο οποίος ήταν αμαρκάριστος στο ύψος του πέναλτι και με ωραία εκτέλεση διαμόρφωσε το 1-1, που ήταν και τελικό σκορ στην... αγγαρεία των δύο ομάδων, καθώς η αναμέτρηση δεν είχε βαθμολογικό ενδιαφέρον.

Οι συνθέσεις:

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μίλαν Ράσταβατς): Παπαδόπουλος, Κώτσιρας, Αντζουλάς, Χριστόπουλος, Τασουλής, Μπ. Φερνάντεθ, Μπελόκ, Σίτο (83΄ Τζίμας), Ριέρα, Αλί Μπαμπά (46΄ Μπαράλες), Κρέσπι

ΛΑΜΙΑ (Γιώργος Πετράκης): Επασί, Σκόνδρας (84΄ Καραγιάννης), Τζανετόπουλος, Αντέτζο, Ασίγκμπα, Βασιλόγιαννης (75΄ Νικολόπουλος), Μπουλούλης, Μπαχανάκ, Ρόμανιτς, Αραβίδης (84΄ Σασί), Μπιανκόνι (68΄ Καραμάνος)