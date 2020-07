Κοινωνία

Αρπαγή 10χρονης: Νέες καταγγελίες για την 33χρονη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην Ασφάλεια έχουν καταθέσει δύο γυναίκες, οι οποίες υποστηρίζουν ότι υπήρξαν θύματα της κατηγορούμενης.

Οι δύο γυναίκες από τη Θεσσαλονίκη, προσήλθαν στην Ασφάλεια, μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων της Ειρήνης Μούρθου. Στο πρόσωπό της όπως υποστηρίξαν, αναγνώρισαν αυτή που τις παρέσυρε στο διαμέρισμά της ....και αφού τις νάρκωσε τις κακοποίησε σεξουαλικά.

'Oπως αποκαλύπτει η εφημερίδα REALNEWS, οι καταθέσεις των δύο γυναικών έχουν πολλά κοινά - όπως το ότι η γνωριμία τους με την 33χρονη έγινε μέσω ενός κοινού κύκλου γνωριμιών.

Οι καταγγέλλουσες υποστηρίζουν πως στο πλαίσιο της γνωριμίας τους βρέθηκαν στο σπίτι της 33χρονης - όπου πιθανότατα τις νάρκωσε... ρίχνοντας κάτι στο ποτό τους - και στη συνέχεια .... τις βίασε. Ακόμη διερωτώνται μήπως όλα αυτά βιντεοσκοπήθηκαν. Άλλωστε και η μικρή Μαρκέλλα υποστήριξε ότι η Μούρθου την είχε βιντεοσκοπήσει στο διάστημα που την είχε αρπάξει από τους δικούς της…

Οι Αστυνομικοί της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος προσπαθούν να δουν τι μπορεί να διασωθεί από τον υπολογιστή της 33χρονης, τον οποίο και διέλυσε πριν την συλλάβουν. Ψάχνουν να δουν αν η, ήδη ,προφυλακισμένη, εμπλέκεται σε κυκλώματα διακίνησης πορνογραφικού υλικού.