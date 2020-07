Κόσμος

Κόντε για Σύνοδο Κορυφής: Βρισκόμαστε σε τέλμα

Ο Ιταλός πρωθυπουργός με ανάρτησή του στο Facebook, αναφέρθηκε στην πορεία της διαπραγμάτευσης.

Ο Ιταλός πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε, με δήλωσή του μέσω Facebook, αναφέρθηκε στην πορεία της διαπραγμάτευσης στην Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελλών.

«Βρισκόμαστε σε τέλμα. Τελικά τα πράγματα είναι πιο δύσκολα απ΄ότι είχε προβλεφθεί. Υπάρχουν πολλά θέματα για τα οποία ακόμη συζητάμε και που δεν καταφέρνουμε να λύσουμε», τόνισε ο Κόντε.

Παράλληλα, ο Ιταλός πρωθυπουργός υπογράμμισε:

«Αναζητούμε και πρέπει να βρούμε μια σύνθεση των διαφόρων θέσεων, διότι είναι προς το συμφέρον όλων. Πρέπει να διατηρήσουμε, όμως, και τις σημαντικότερες συνισταμένες, αρχίζοντας από το ότι τα μέσα πρέπει να είναι ουσιαστικά και ανάλογα με την υφιστάμενη κρίση. Τουτέστιν αποτελεσματικά. Η απάντησή μας πρέπει να είναι άμεση, συλλογική, σταθερή και ισχυρή».