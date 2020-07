Οικονομία

Θεοχάρης: Η φετινή χρονιά αποτελεί επένδυση για το μέλλον

Ο Υπουργός Τουρισμού εξήγησε γιατί δεν υπάρχει ενδεχόμενο νέου lockdown και μίλησε για τις οικονομικές επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης.

«Η φετινή χρονιά αποτελεί επένδυση για το μέλλον, για τις μελλοντικές χρονιές» τόνισε ο Υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης, μιλώντας στην ΕΡΤ 1.

Ο κ. Θεοχάρης εξήγησε γιατί δεν υπάρχει ενδεχόμενο νέου lockdown. Αντιθέτως, όπως τόνισε ο Υπουργός Τουρισμού «αυτή τη στιγμή έχουμε τον έλεγχο, σε αντίθεση με άλλες ανταγωνιστικές μας χώρες. Παρακολουθούμε διαρκώς την κατάσταση και είμαστε σε εγρήγορση. Έχουμε πολλαπλές και διαδοχικές γραμμές άμυνας για να προστατεύσουμε τον πληθυσμό. Η πρώτη γραμμή άμυνας είναι ότι ανοίγουμε τις πύλες για τουρίστες από χώρες οι οποίες, σύμφωνα με τις υποδείξεις των επιδημιολόγων, εμφανίζουν το μικρότερο κίνδυνο λοίμωξης και μετάδοσης του κορονοϊού.

Η δεύτερη γραμμή άμυνας είναι οι έλεγχοι στις πύλες εισόδου, η τρίτη είναι τα υγειονομικά πρωτόκολλα και η κοινωνική αποστασιοποίηση, ενώ η τέταρτη γραμμή άμυνας είμαστε εμείς οι ίδιοι: Η πιστή τήρηση των πρωτοκόλλων και η μη χαλάρωση από κανέναν ως προς τη χρήση της μάσκας, οι αποστάσεις που κρατάμε μεταξύ μας κ.λπ., είναι η μεγαλύτερη ασφάλεια για όλους».

Σχετικά με τις οικονομικές επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης, ο κ. Χάρης Θεοχάρης ανέφερε ότι «όπως συνέβη στις περισσότερες χώρες, έτσι και στην πατρίδα μας, ο τουρισμός βρέθηκε να ξεκινά από το 'σημείο μηδέν'. Ξεκινήσαμε την προσπάθειά μας από τον Απρίλιο, προετοιμάζοντας την κατάσταση για τη στιγμή που η Ελλάδα θα ήταν σε θέση να υποδεχτεί κόσμο. Οι επιτυχίες της κυβέρνησής μας και του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, μας επέτρεψαν να υποδεχόμαστε τουρίστες, διαψεύδοντας τις αρχικές εκτιμήσεις».

Σχετικά με τις δυνατότητες του ελληνικού τουριστικού κλάδου, ο κ. Θεοχάρης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «η Ελλάδα είναι μια παγκόσμια υπερδύναμη του τουρισμού. Το 2019 ήμασταν η 13η χώρα σε αφίξεις στον κόσμο και αυτό πρέπει να το εκμεταλλευόμαστε. Η ελληνική παραγωγή πρέπει να συνδεθεί με τον τουρισμό. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να περιορίζουμε κάποιο είδος τουρισμού, τα έχουμε ανάγκη όλα. Χρειαζόμαστε την πρωτογενή παραγωγή και τη σύνδεση του τουρισμού με τον πολιτισμό μας. Χρειαζόμαστε το θεματικό τουρισμό, τον τουρισμό των 365 ημερών, για αυτό και η διαφημιστική μας καμπάνια που προχωρούμε με τον ΕΟΤ θα υπάρχει όλο το χρόνο.

Υπάρχουν ακόμα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας που δεν τα έχουμε εκμεταλλευτεί. Περάσαμε διατάξεις και για το glamping (δηλαδή τα κάμπινγκ πολυτελείας) και για τον καταδυτικό τουρισμό. Ήδη έχουν ξεκινήσει δύο μελέτες ώστε να δημιουργηθούν καταδυτικά πάρκα».

Για το μείζον στρατηγικό ζήτημα της επέκτασης της τουριστικής σεζόν πέραν της θερινής, ο Υπουργός Τουρισμού σημείωσε ότι «τα μοντέλα συνεργασίας που υλοποιεί ο ΕΟΤ με τη συνδιαφήμιση των αεροπορικών εταιρειών και των tour operators, από φέτος θα στηρίζονται στην επέκταση της τουριστικής περιόδου. Αν π.χ. κάποιος επεκτείνει τη σεζόν, προσθέτοντας περισσότερα αεροπορικά δρομολόγια σε σχέση με πέρυσι, θα έχει ένα 'bonus' από εμάς για συνεργασία στο κοινό μάρκετινγκ. Όλα αυτά θα μας επιτρέψουν να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες σχέσεις και συνθήκες για επέκταση της σεζόν».

Σε σχέση με την τρέχουσα εικόνα από το άνοιγμα του τουρισμού, ο κ. Χάρης Θεοχάρης εξέφρασε την άποψη ότι «όσον αφορά την πληρότητα, μέχρι στιγμής είναι ικανοποιητική για τα δεδομένα και το χρονικό σημείο που βρισκόμαστε, δηλαδή, λίγες ημέρες μετά το άνοιγμα. Από περιοχή σε περιοχή οι αριθμοί διαφέρουν. Σε κάθε περίπτωση βοηθάμε με τα προωθητικά βίντεο του ΕΟΤ σε συνεργασία με ιδιωτικές εταιρείες, όπως με τη Marketing Greece στις καμπάνιες 'Greece From Home' και 'Endless Summer' και με την καμπάνια που δημιούργησε μόνος του ο ΕΟΤ, 'Destination Greece Health First'. Πρόκειται για τρεις καμπάνιες πολύ σημαντικές, οι οποίες κρατούν τη χώρα μας στη σκέψη των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο».

Τέλος, ο Υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης δήλωσε γενικότερα ότι «είμαι αισιόδοξος μεσοπρόθεσμα, διότι βλέπω ήδη την πίεση από τρίτες χώρες, όπως οι ΗΠΑ και η Ρωσία, για να ανοίξουμε και σε αυτές. Η φετινή χρονιά είναι μια επένδυση για το μέλλον, για τις μελλοντικές χρονιές. Προτιμούμε τα προσεκτικά βήματα με κάποιους περιορισμούς και όχι τη χαλάρωση, ώστε να ωφεληθούμε ακόμα περισσότερο μελλοντικά».