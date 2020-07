Πολιτική

Σύνοδος Κορυφής: τριήμερο θρίλερ για αναζήτηση συμφωνίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε αδιέξοδο οδηγήθηκαν οι διαπραγματεύσεις και το Σάββατο. Ποιες χώρες βάζουν προσκόμματα. Νέα πρόταση του Σαρλ Μισέλ την Κυριακή.

Νέος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ των 27 ηγετών ξεκινά σήμερα στις Βρυξέλλες, αφού δεν ήταν δυνατόν να επιτευχθεί συμφωνία εντός του διημέρου που ήταν προγραμματισμένο να διαρκέσει η Σύνοδος Κορυφής.

Οι ηγέτες των κρατών-μελών της ΕΕ κάθονται και πάλι στο τραπέζι το μεσημέρι στην 13:00 ώρα Ελλάδας, με πηγές να εκφράζουν μεγαλύτερη αισιοδοξία για την έκβαση των συζητήσεων σε σχέση με την Παρασκευή παρά το γεγονός, όπως λένε, ότι το κλίμα αλλάζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Σύμφωνα με ευρωπαϊκές διπλωματικές πηγές, αναμένεται νέα πρόταση από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με στόχο να καμφθούν οι αντιστάσεις των «φειδωλών» και κυρίως της Ολλανδίας, η οποία εμφανίζει τις περισσότερες αντιρρήσεις για το υπερταμείο.

Μέρκελ: πιθανή η μη συμφωνία

Η Γερμανίδα καγκελάριος Άγκελα Μέρκελ δήλωσε σήμερα πως είναι πιθανό οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην καταλήξουν σε συμφωνία κατά την τρίτη ημέρα των συνομιλιών τους σχετικά με τα σχέδια για ενίσχυση των ευρωπαϊκών οικονομιών, που έχουν πληγεί πολύ εξαιτίας του κορονοϊού.

«Υπάρχει πολλή καλή θέληση αλλά και πολλές θέσεις. Θα καταβάλω κάθε προσπάθεια αλλά είναι πιθανό να μην υπάρξει αποτέλεσμα», δήλωσε στις Βρυξέλλες.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, εχθές συνάντησε τον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν στο περιθώριο της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της ΕΕ. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι δύο ηγέτες συζήτησαν για το Ταμείο Ανάκαμψης και το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, για τα οποία οι απόψεις Ελλάδας και Γαλλίας ταυτίζονται.Παράλληλα, οι κ Μητσοτάκης και Μακρόν συζήτησαν, για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Προσπαθούμε να βρούμε κοινά σημεία» ανέφερε ο Πέδρο Σάντσεθ, ενώ ο Τζουζέπε Κόντε έκανε λόγο για «πολύπλοκη κατάσταση» .

Εχθές το βράδυ, οι ηγέτες διέκοψαν τις συζητήσεις περίπου στις 23.30 και μετά από συζητήσεις δώδεκα ωρών.

Στην ήδη υπάρχουσα πρόταση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, υπήρξε μείωση στο ποσό των επιχορηγήσεων, από τα 500 δισεκατομμύρια ευρώ στα 450 δις ευρώ, ενώ το ποσό των δανείων είναι 300 δισεκατομμύρια από 250 δις ευρώ. Το συνολικό ποσό του Ταμείου Ανάκαμψης παραμένει ανέγγιχτο.

«Πρέπει να τηρήσουμε τα νούμερα» είχε δηλώσει Ανώτατος Κοινοτικός Αξιωματούχος, ενώ ευρωπαϊκή διπλωματική πηγή σημείωσε ότι «ο Σαρλ Μισέλ εργάζεται προσεκτικά και δε θέλει να το αφήσει να του ξεφύγει τώρα».