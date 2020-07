Κόσμος

Τραγωδία με τουριστικό λεωφορείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νεκροί και τραυματίες από την ανατροπή του οχήματος, ενώ γινόταν περιήγηση ταξκιδιωτιών, στην Αλμπέρτα.

(εικόνα αρχειου)

Ένα λεωφορείο που μετέφερε τουρίστες σε παγετώνα ανατράπηκε στη νότια επαρχία του Καναδά Αλμπέρτα, με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να σκοτωθούν, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο CBS News.

Το τουριστικό λεωφορείο ανατράπηκε καθ΄οδόν προς τον παγετώνα κοντά στην Παγονησίδα Κολούμπια στο Εθνικό Πάρκο Τζάσπερ της Αλμπέρτα, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο.

Το CBS News ανέφερε πως στο δυστύχημα ενεπλάκη ένα από τα λεωφορεία που μεταφέρουν επισκέπτες στον παγετώνα, το οποίο ανήκει στην Pursuit, την εταιρία που πραγματοποιεί περιηγήσεις στις παγονησίδες, που αποτελούν μέρος του Παγετώνα Αταμπάσκα.

Από τους 27 επιβάτες, τρεις ενήλικες σκοτώθηκαν και διασώστες και πυροσβεστικά οχήματα μεταβαίνουν στο σημείο, σύμφωνα με την ίδια πηγή που επικαλείται τη Βασιλική Καναδική Έφιππη Αστυνομία (RCMP).

Οι επιβάτες που βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση μεταφέρονται απο το σημείο του δυστυχήματος σε διάφορα νοσοκομεία της Αλμπέρτα με ελικόπτερα ασθενοφόρα, ανέφερε.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο, που επικαλείται εκπρόσωπο των Υγειονομικών Υπηρεσιών της Αλμπέρτα, αρκετά νοσοκομεία στην επαρχία ετοιμάζονται να δεχθούν τραυματίες, ορισμένοι από τους οποίους είναι σε κρίσιμη ή σοβαρή κατάσταση.

Η RCMP διερευνά τα αίτια του δυστυχήματος με την υποστήριξη ενός εμπειρογνώμονα για τις συγκρούσεις, σύμφωνα με το CBS News.