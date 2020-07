Αθλητικά

Κύπελλο Αγγλίας: στον τελικό η Άρσεναλ

Οι “κανονιέρηδες” πέρασαν την κάτοχο του τροπαίου πέρσι και περιμένουν σήμερα να μάθουν τον αντίπαλο τους

.

Στον τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας, που θα διεξαχθεί την 1η Αυγούστου, προκρίθηκε η Άρσεναλ, η οποία θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει το 14ο τρόπαιο του αρχαιότερου ποδοσφαιρικά θεσμού στο Νησί (είναι πολυνίκης της διοργάνωσης) και πρώτου μετά το 2017.

Οι «κανονιέρηδες» έκαμψαν την αντίσταση της κατόχου του τροπαίου, Μάντσεστερ Σίτι, με 2-0 στο Γουέμπλεϊ, στον πρώτο χρονικά ημιτελικό της διοργάνωσης, και σήμερα θα μάθουν τον αντίπαλό τους στη διεκδίκηση του τροπαίου, που θα προκύψει από το νικητή του ζευγαριού Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Τσέλσι, στο ίδιο γήπεδο.

Ο ημιτελικός έφερε την υπογραφή του Πιερ-Εμερίκ Ομπεμαγιάνγκ, ο οποίος έκανε άνω-κάτω την άμυνα της Σίτι, βρίσκοντας αρχικά δίχτυα στο 19΄ και διαμορφώνοντας το τελικό σκορ στο 71΄.

Ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος παρακολούθησε από τον πάγκο την πρόκριση των «κανονιέρηδων» στον τελικό.