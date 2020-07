Κόσμος

Μαζική δολοφονία νεαρών κοντά σε λίμνη

Ηλικίας έως 22 ετών ήταν τα θύματα. Διασώθηκαν από το μακελειό άτομα από την παρέα τους. Τι εξετάζουν οι Αρχέςτου Παναμά για τους δράστες και τα αίτια.

Οι παναμέζικες Αρχές ερευνούν το φόνο επτά νέων ανθρώπων, που συνέβη σε μια λίμνη περίπου 80 χλμ βόρεια της πρωτεύουσας.

Τα πτώματα των θυμάτων, τεσσάρων γυναικών και τριών ανδρών, ηλικιών από 17 έως 22 ετών, εντοπίστηκαν χθες Σάββατο, δήλωσε ο εισαγγελέας ανθρωποκτονιών Αδόλφο Πινέντα σε δημοσιογράφους. Μερικά άτομα στην παρέα των νεαρών κατάφεραν να διαφύγουν από την επίθεση και βοηθούν τις αρχές στις έρευνες, πρόσθεσε Πινέντα.

Κάποιοι από τους νεκρούς φέρουν τραύματα από πυροβολισμούς, αλλά η αιτία θανάτου δεν έχει ακόμη καθοριστεί, τόνισε ο εισαγγελέας. Το κίνητρο της επίθεσης βρίσκεται επίσης υπό διερεύνηση.

«Είναι πραγματικά ένα σοκαριστικό συμβάν από όλες τις απόψεις», είπε.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ορισμένα μέλη των οικογενειών των θυμάτων είχαν δηλώσει την εξαφάνισή τους την Παρασκευή. Η παρέα των νεαρών πήγαινε στην λίμνη για κολύμπι, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ.

Η επίθεση έγινε κοντά στη λίμνη Γκατούν, μια γραφική τεχνητή λίμνη που αποτελεί τμήμα από το Κανάλι του Παναμά.